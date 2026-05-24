2026年網壇紅土最高殿堂「法國網球公開賽（Roland Garros）」即將在巴黎羅蘭·加洛斯球場正式點燃戰火！在資格賽結束後，法網將從今（24）日一直延續到6月7日。本次男單賽事風雲變色，衛冕冠軍艾卡拉茲因傷退賽，給了新科球王辛納完成「全滿貫」絕佳機會；女單方面則看天后絲薇泰克能否克服近期低潮，寫下個人法網5冠紀錄。而台灣球迷也能特別關注此次寶島軍團4位女雙好手分別出擊，謝淑薇將重攜2023冠軍搭檔王欣瑜，有望再次衝擊決戰舞台！《NOWNEWS》為你整理2026法網觀賽指南，賽事亮點、賽程與轉播資訊一次看！
🎾賽事亮點一：衛冕冠軍艾卡拉茲傷退 辛納、喬帥男單頂尖對決
本屆法網男單戰局在開打前夕傳出震撼彈，西班牙衛冕冠軍卡洛斯·艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢未癒，無奈宣布退出本屆賽事，也無緣前來巴黎尋求三連霸，這也讓男單爭冠版圖徹底洗牌。
而剛在馬德里大師賽登頂、近況如日中天的球王辛納（Jannik Sinner）本次以男單頭號種子身分出發，將全力挑戰生涯「全滿貫」。而傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）在歷經數月傷勢休養後，也宣告在法網滿血復歸，力拚生涯第25座冠軍。此外，近年在紅土賽場實力強勁的亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）也將持續尋求生涯首座大滿貫金盃。
🎾賽事亮點二：絲薇泰克能否突破低潮拚法網第5冠？莎芭蓮卡、高芙來勢洶洶
現任世界球后亞莉娜·莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）去年遺憾在法網屈居亞軍，但他具威力的球風，依然讓他保有競爭力。另外，二號種子艾蓮娜·萊巴金娜（Elena Rybakina）的紅土實力常被低估，加上日前剛拿下大滿貫冠軍的她手感正熱，有望成為奪冠熱門。
已在法網拿下4冠的絲薇泰克（Iga Swiatek）在近期賽事中接連比外界預期更早落馬，今年對他來說較為掙扎，不過他去年歷經低潮時也馬上贏得溫網冠軍，因此仍有機會爭冠。而去年奪冠的高芙（Coco Gauff）爲第四種子，不過他在羅馬大師賽賽決戰中敗給這次法網第七種子的絲薇托莉娜（Elina Svitolina），女單比賽可謂群雄爭霸。
🎾賽事亮點三：謝淑薇攜手王欣瑜再爭冠！台灣女雙好手接連出擊
在台灣球迷最關注的女雙賽場上，今年台灣共有4位好手進軍紅土最高殿堂。最受矚目的當屬經驗豐富的謝淑薇，這次再度與2023年的法網奪冠搭檔王欣瑜合體，兩人歷經前站羅馬大師賽的暖身與近日積極練兵。擁有「另類地主優勢」的謝淑薇旅居巴黎多年，將在熟悉的紅土上全力挑戰個人職業生涯第三座法網女雙冠軍！
除謝淑薇外，台灣女雙還有名列大會16種子的吳芳嫺搭檔日本好手穗積繪莉、詹皓晴聯手哈薩克名將柯蕾帕琪（Elena Andreyevna Rybakina），以及梁恩碩跨國合作日本老將青山修子，三組人馬皆遭遇歐洲與美洲實力派勁旅，首輪將迎來硬仗。
🎾2026法網日程（依照官網資料／法國當地時間）：
🎾2026法網詳細賽程籤表與轉播資訊：
賽程：法網官方網站、籤表暨晉級名單
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）、博斯網球
網路串流與OTT平台：Hami Video（愛爾達、博斯）、ELTA.TV、LiTV立視
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本屆法網男單戰局在開打前夕傳出震撼彈，西班牙衛冕冠軍卡洛斯·艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢未癒，無奈宣布退出本屆賽事，也無緣前來巴黎尋求三連霸，這也讓男單爭冠版圖徹底洗牌。
而剛在馬德里大師賽登頂、近況如日中天的球王辛納（Jannik Sinner）本次以男單頭號種子身分出發，將全力挑戰生涯「全滿貫」。而傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）在歷經數月傷勢休養後，也宣告在法網滿血復歸，力拚生涯第25座冠軍。此外，近年在紅土賽場實力強勁的亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）也將持續尋求生涯首座大滿貫金盃。
現任世界球后亞莉娜·莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）去年遺憾在法網屈居亞軍，但他具威力的球風，依然讓他保有競爭力。另外，二號種子艾蓮娜·萊巴金娜（Elena Rybakina）的紅土實力常被低估，加上日前剛拿下大滿貫冠軍的她手感正熱，有望成為奪冠熱門。
已在法網拿下4冠的絲薇泰克（Iga Swiatek）在近期賽事中接連比外界預期更早落馬，今年對他來說較為掙扎，不過他去年歷經低潮時也馬上贏得溫網冠軍，因此仍有機會爭冠。而去年奪冠的高芙（Coco Gauff）爲第四種子，不過他在羅馬大師賽賽決戰中敗給這次法網第七種子的絲薇托莉娜（Elina Svitolina），女單比賽可謂群雄爭霸。
在台灣球迷最關注的女雙賽場上，今年台灣共有4位好手進軍紅土最高殿堂。最受矚目的當屬經驗豐富的謝淑薇，這次再度與2023年的法網奪冠搭檔王欣瑜合體，兩人歷經前站羅馬大師賽的暖身與近日積極練兵。擁有「另類地主優勢」的謝淑薇旅居巴黎多年，將在熟悉的紅土上全力挑戰個人職業生涯第三座法網女雙冠軍！
🎾2026法網日程（依照官網資料／法國當地時間）：
|賽事
|日程
|會外賽／資格賽（Opening Week）
|5月18日──5月22日
|男單、女單第一輪（1st Round）
|5月24日──5月26日
|男女雙打第一輪（1st Round）
|5月26日──5月28日
|男單、女單第二輪（2nd Round）
|5月27日──5月28日
|男單、女單第三輪（3rd Round）
|5月29日──5月30日
|男單、女單第四輪／16強（4th Round）
|5月31日──6月1日
|男單、女單半準決賽／8強（1/4 Finals）
|6月2日──6月3日
|男女雙打半準決賽／8強（1/4 Finals）
|6月2日──6月3日
|混雙決賽、女單準決賽／4強（1/2 Finals）
|6月4日
|男女雙打準決賽／4強（1/2 Finals）
|6月4日──6月5日
|男單準決賽／4強（1/2 Finals）
|6月5日
|男雙決賽、女單決賽（Final）
|6月6日
|女雙決賽、男單決賽（Final）
|6月7日
賽程：法網官方網站、籤表暨晉級名單
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）、博斯網球
網路串流與OTT平台：Hami Video（愛爾達、博斯）、ELTA.TV、LiTV立視