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⚾2026年中職戰績表（截至5月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 38 25-13-0 0.658 - 2 富邦悍將 36 21-15-0 0.583 3 3 台鋼雄鷹 39 20-18-1 0.526 5 4 統一獅 38 18-19-1 0.486 6.5 5 樂天桃猿 36 15-20-1 0.429 8.5 6 中信兄弟 37 11-25-1 0.306 13

🟡戰績小提示：

▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手中信兄弟，目標替球隊延續連勝氣勢。（圖／味全龍提供,2026.4.23）

▲4連敗的統一獅今日交手台鋼雄鷹，推出本土投手胡智爲先發，力拚止敗。（圖／統一獅提供,2026.4.17）

▲富邦悍將持續交手樂天桃猿，今日推出左投陳品宏先發，尋求個人第1勝。（圖／富邦悍將提供,2026.4.14）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）共有3場比賽，4連敗的中信兄弟今日持續在臺北大巨蛋交手7連勝的味全龍，推出「美美」鄭浩均交手洋投鋼龍，目標終止連敗；同樣是4連敗的統一7-ELEVEn獅，今日由「大哥」胡智爲掛帥拚止敗，對決台鋼雄鷹陳正毅；富邦悍將持續搶攻龍頭寶座，今日派出左投陳品宏搶勝，交手本季初登板的樂天桃猿陳克羿。龍隊目前以3場勝差領先悍將，無論今日雙方的勝敗，都不會改變排名，僅會影響勝差，若龍隊橫掃兄弟、悍將不敵桃猿，雙方勝差將拉開至4場；若龍隊敗給兄弟，悍將擊退桃猿，雙方將縮小勝差至2場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05兄弟目前排名墊底，今日推出「美美」鄭浩均先發，本季出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率6.17。鄭浩均本季與龍隊2場，拿下1勝，對戰防禦率2.25。龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽7場，拿下1勝4敗，防禦率2.63。鋼龍本季與兄弟交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.70。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第3，今日推出陳正毅先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率7.71。陳正毅於5月16日完成一軍初先發，當天對悍將僅投2.1局失3分（2責失），靠著隊友火力支援，逃過敗戰。獅隊目前排名第4，今日由「大哥」胡智爲掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率6.75。本季胡智爲與雄鷹交手過1次，主投5局失6分，吞下敗投，對戰防禦率10.80。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿，為本季一軍初登板，陳克羿去年出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率3.68。去年陳克羿與悍將有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率6.00。悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽4場吞下2敗，防禦率5.17。本季陳品宏與桃猿交手2次（1先發），吞下1敗，對戰防禦率3.68。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：33至36度降雨機率：10%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：32至34度降雨機率：10%📍桃園球場（室外球場）氣溫：31至33度降雨機率：10%