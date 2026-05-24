中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）共有3場比賽，4連敗的中信兄弟今日持續在臺北大巨蛋交手7連勝的味全龍，推出「美美」鄭浩均交手洋投鋼龍，目標終止連敗；同樣是4連敗的統一7-ELEVEn獅，今日由「大哥」胡智爲掛帥拚止敗，對決台鋼雄鷹陳正毅；富邦悍將持續搶攻龍頭寶座，今日派出左投陳品宏搶勝，交手本季初登板的樂天桃猿陳克羿。《NOWnews》整理出5月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月24日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前以3場勝差領先悍將，無論今日雙方的勝敗，都不會改變排名，僅會影響勝差，若龍隊橫掃兄弟、悍將不敵桃猿，雙方勝差將拉開至4場；若龍隊敗給兄弟，悍將擊退桃猿，雙方將縮小勝差至2場。
鄭浩均扛兄弟止敗重任 強碰龍隊洋投鋼龍
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
兄弟目前排名墊底，今日推出「美美」鄭浩均先發，本季出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率6.17。鄭浩均本季與龍隊2場，拿下1勝，對戰防禦率2.25。
龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽7場，拿下1勝4敗，防禦率2.63。鋼龍本季與兄弟交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.70。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊推胡智爲拚止4連敗 對決雄鷹陳正毅
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第3，今日推出陳正毅先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率7.71。陳正毅於5月16日完成一軍初先發，當天對悍將僅投2.1局失3分（2責失），靠著隊友火力支援，逃過敗戰。
獅隊目前排名第4，今日由「大哥」胡智爲掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率6.75。本季胡智爲與雄鷹交手過1次，主投5局失6分，吞下敗投，對戰防禦率10.80。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿陳克羿本季初登板 交手悍將陳品宏
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿，為本季一軍初登板，陳克羿去年出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率3.68。去年陳克羿與悍將有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率6.00。
悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽4場吞下2敗，防禦率5.17。本季陳品宏與桃猿交手2次（1先發），吞下1敗，對戰防禦率3.68。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：33至36度
降雨機率：10%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：32至34度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：31至33度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月24日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|38
|25-13-0
|0.658
|-
|2
|富邦悍將
|36
|21-15-0
|0.583
|3
|3
|台鋼雄鷹
|39
|20-18-1
|0.526
|5
|4
|統一獅
|38
|18-19-1
|0.486
|6.5
|5
|樂天桃猿
|36
|15-20-1
|0.429
|8.5
|6
|中信兄弟
|37
|11-25-1
|0.306
|13
鄭浩均扛兄弟止敗重任 強碰龍隊洋投鋼龍
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
兄弟目前排名墊底，今日推出「美美」鄭浩均先發，本季出賽7場，拿下2勝2敗，防禦率6.17。鄭浩均本季與龍隊2場，拿下1勝，對戰防禦率2.25。
龍隊目前排名第1，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽7場，拿下1勝4敗，防禦率2.63。鋼龍本季與兄弟交手2場，吞下1敗，對戰防禦率2.70。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第3，今日推出陳正毅先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率7.71。陳正毅於5月16日完成一軍初先發，當天對悍將僅投2.1局失3分（2責失），靠著隊友火力支援，逃過敗戰。
獅隊目前排名第4，今日由「大哥」胡智爲掛帥，本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率6.75。本季胡智爲與雄鷹交手過1次，主投5局失6分，吞下敗投，對戰防禦率10.80。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出陳克羿，為本季一軍初登板，陳克羿去年出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率3.68。去年陳克羿與悍將有過2次交手，吞下2敗，對戰防禦率6.00。
悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽4場吞下2敗，防禦率5.17。本季陳品宏與桃猿交手2次（1先發），吞下1敗，對戰防禦率3.68。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
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📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：32至34度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：31至33度
降雨機率：10%
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