近日高溫連日不斷，氣象專家吳德榮今（24）日在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今日全台最高溫將破38度，至下週四（28日）全台天氣穩定，其中週二、三（26、27日）氣溫將達最高峰。下週五（29）起受到梅雨季第4波鋒面影響，各地將轉雨變天，直到下週日再恢復晴熱的天氣型態。

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今最高溫衝破38度！熱到下周四屢創今年高溫

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今晨臺灣北部有鬆散高層雲、消散中，伴隨零星弱降水回波，無降雨。截至4：42各地區平地最低氣溫約在20至23度。今日全台最高氣溫將達在38度以上。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部21至38度、東部20至36度。

吳德榮提到，今日至下週四（24至28日）滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫、週二、三（26、27日）達最高峰，應注意防曬、防中暑。山區午後偶有零星短暫降雨的機率，範圍很小、機率也低。 

▲今日至下週四各地高溫不斷，下週五因鋒面接近降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲今日至下週四各地高溫不斷，下週五因鋒面接近降溫。（圖／中央氣象署提供）
梅雨季鋒面下周五橫掃全台！熱帶擾動大迴轉

進一步觀察發現，下週五、六（29、30日）、梅雨季（5、6月）第4波鋒面南下，轉雨降溫。下週日至週二（31至2日）鋒面型態破壞，天氣好轉，恢復晴熱。

最新歐洲及AI模式、31日20時模擬圖顯示，下週末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海、向東北大迴轉，各國模擬轉向位置雖有差異，鋒面型態皆已受到破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

▲梅雨季鋒面於下週五南下，中部以北、宜蘭地區需慎防短暫陣雨與雷雨發生。（圖／中央氣象署提供）
▲梅雨季鋒面於下週五南下，中部以北、宜蘭地區需慎防短暫陣雨與雷雨發生。（圖／中央氣象署提供）
▲吳德榮表示，最新歐洲及AI模式、31日20時模擬圖顯示，下週末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海、向東北大迴轉。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）
▲吳德榮表示，最新歐洲及AI模式、31日20時模擬圖顯示，下週末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海、向東北大迴轉。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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