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美國時間23日晚間白宮附近傳出槍聲，美國特勤局迅速將原本聚集在白宮北側草坪上的記者們帶入白宮新聞發布室，並告知記者就地避險，持槍特勤局人員已將白宮封鎖，目前還不確定槍響位置具體是在哪裡。最新消息傳出，槍擊發生在緊鄰白宮的西北區第17街與賓夕法尼亞大道交叉口，特勤局人員接獲槍擊報案後趕到現場，有兩人在與特勤局人員的衝突中受傷，至於槍擊的原因與始末仍待調查釐清。目前白宮已經解除封鎖。根據《CNN》報導，白宮附近傳來數十聲槍響，原本在草坪上的記者們被迅速帶入白宮新聞發布室，並被告知就地避險，特勤局特工高喊「趴下」並警告「有人開槍」。有現場記者表示，槍聲似乎來自白宮艾森豪威爾行政辦公大樓一側。有特勤局官員向《CNN》表示正在調查槍擊事件，槍聲似乎是來自西北區第17街與賓夕法尼亞大道交叉口，該地距離白宮僅一步之遙。由於川普目前人正在白宮，傳出槍響格外引發關注。目前攜帶步槍的特勤局人員正在白宮北草坪區域穿梭戒備，並封控了白宮，詳細情況仍待後續釐清。FBI局長巴特爾（Kash Patel）也在X發文表示，FBI已抵達現場，並協助特勤局應對白宮附近的槍擊事件，並稱將隨時向公眾更新最新情況。