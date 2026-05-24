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冷氣吹不出風 房東竟要他自己出錢

眾人掀兩派論戰 崔媽媽法務組長：維修房東付

▲崔媽媽基金會表示，冷氣日常簡單的清潔維護，應由房客自行處理。（圖／陳映如-Sona Queen的生活筆記本臉書）

天氣好熱！租屋族萬一遇到冷氣故障更是令人頭痛，有一位房客表示，租屋處的冷氣只剩3分之1的出風口有風，請房東處理，房東卻指出要跟房客自己負擔維修費用，讓房客覺得不合理。對此，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠表示，主要看合約有無約定，若是合約中沒有約定，只要不是房客故意破壞，都應該由房東進行修繕。原PO在Threads貼出和房東的對話紀錄，原PO向房東反應，租屋處冷氣只有3分之1的出風口有風吹出，房東請原PO將出風口清一清，而原PO則回覆出風口、濾網都滿乾淨的，房東則請原PO自行請人處理。但是當原PO詢問金額由誰負擔時，房東卻指出，房客已經使用了1、2年，應該是房客自己去處理，不能再叫房東出錢了。原PO對此感到奇怪，「為什麼房東的回覆，怎麼覺得好像不合理啊」，PO文一出掀起兩派論戰。有一派認為，房東的做法沒有錯，「如果剛入住時房東有付錢清過，那你現在應該要自己付費去清，清完還是有問題才是房東要來處理」、「我是房東，交屋時房客看到的一切，維修保養都是我負責；交屋後房客自行添購的一切，都是房客自己負責。這是基本常識，不要再鬼扯了」、「如果是壞了應該是他修，若只是髒，風變小，我會自己花錢請人來洗」。也有其他人認為，應該是由房東出，「房東出啊，自己出是錢太多嗎」「修繕是房東的責任，日常清潔維護保養才是房客」、「使用者付費，並不是什麼都房東處理，冷氣使用到髒了並不是壞掉是要清洗而已，這筆錢本就應該你付，如果今天這台冷氣是壞掉了不冷，那就是房東要處理了」、「天啊我遇到的是天使房東，冷氣髒了也是房東出的」對此，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠告訴《NOWNEWS》記者，，而若是請洗冷氣廠商來清潔的費用，合約沒有約定，就是房東、房客雙方協商；但如果是