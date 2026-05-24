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▲伊能靜直言「有些人永遠不會過時」，被認為不只講蕭薔，更是在力挺庾澄慶。（圖／微博＠非常講感覺）

▲庾澄慶和伊能靜共同育有一子「小哈利」。（圖／小哈利IG、小紅書）

「哈林」庾澄慶於《歌手2026》首輪遭淘汰後，前妻伊能靜隔日在另一檔節目《乘風2026》（浪姐7）直播中，點評蕭薔的表演時，公開評價：「經典不該被否定，法拉利就是法拉利，有些人永遠不會過時」，這些字句遭外界解讀為意有所指，是在跨節目聲援哈林，引發熱議。伊能靜過去也曾參加過《乘風破浪的姐姐》，近日更以「浪花代表團」的身分回歸節目助陣，擔任類似評審的角色。在最新一期節目中，伊能靜點評了演唱經典歌曲〈淚海〉的蕭薔，她說道：「法拉利就是法拉利，那個音樂的時代就是不能被取代」、「有些歌它永遠都會是經典，有些人永遠不會過時」。這些沒有主詞的稱讚話語，被認為不只是在鼓勵蕭薔，更是在力挺於《歌手2026》中，被淘汰的庾澄慶，掀起粉絲熱烈討論，「伊能靜對蕭薔的點評發言，其實也是變相在替哈林發聲耶，應該很多人都聽出來了」、「那段看她的情緒很明顯不是在針對蕭薔說了」、「我也感覺到了，本來還以為是我多想」、「他倆真的是體面離婚的典範，也真的是真心愛過才會這樣」。其實伊能靜在與哈林離婚後，從不避諱提到前夫，更曾多次公開讚美男方的音樂才華，在與兒子小哈利聊天時也直言：「你爸爸的人品非常非常好，他對誰都非常和善」，因此網友認為伊能靜確實很有可能藉此機會替庾澄慶說話，畢竟庾澄慶作為資深歌手，才上第一集節目就被淘汰，多數粉絲都覺得不公平。而庾澄慶過去也曾低調挺過伊能靜，2020年時，因伊能靜在節目上脫口說已故天后梅艷芳的人生很慘，遭到網友砲轟。當時庾澄慶在一眾批評她的罵聲中，獨自按讚了一個粉絲稱讚她的發文，雖然庾澄慶的經紀人事後解釋是小編誤按，但此事仍讓粉絲津津樂道，認為兩人是離婚也保持友好的夫妻代表。