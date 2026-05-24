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▲曾沛慈頂著病體超常發揮，仍然拿不到滿分900，讓連對手都變臉不滿節目組。（圖／翻攝自芒果TV）

《乘風2026》（浪姐7）最新三公舞台播出後掀起巨大討論，其中曾沛慈演唱〈一樣的月光〉更成為全網焦點，此次她帶病上陣依舊繳出穩定唱功與情感爆發力，甚至獲得現場觀眾高喊「900分」支持，沒想到最終乘風值卻只有857分，讓不少觀眾瞬間傻眼，結果公布後不只粉絲無法接受，就連對手陣營隊長孫怡也為她抱不平，被鏡頭拍到當場不滿黑幕臉垮的表情，真性情流露意外收穫不少粉絲。曾沛慈在第三次公演的舞台抱病上場演唱〈一樣的月光〉，穩健的歌唱功底讓台下觀眾紛紛喊出「900分」的滿分支持，未料分數揭曉時僅獲得857分，就連站在一旁的孫怡也先是瞪大雙眼，接著嘴角下撇，完全藏不住錯愕情緒。孫怡臉垮的相關畫面立刻在Threads、微博等平台瘋傳，許多網友笑稱她「直接忘記表情管理」，甚至認為孫怡的反應早已說明一切，不少人也被她私下暖心舉動圈粉，因為當曾沛慈努力安撫大家時，孫怡還主動握著她的手安慰，真性情模樣意外成為節目亮點之一。由於曾沛慈此次演出獲得極高現場評價，分數卻明顯偏低，也讓大量網友開始質疑節目賽制公平性。不少觀眾認為，節目組或許不一定要讓曾沛慈拿第一，但至少不該把分數壓到如此誇張，尤其她還在急性支氣管炎、聲帶水腫情況下硬撐完成演出，更讓粉絲心疼不已，許多人直言：「這根本不像正常評分」、「觀眾耳朵都聽得出來實力在哪。」除了正式直播版本之外，不少網友也開始瘋傳現場飯拍片段，甚至有人表示「比直播好聽100倍」，部分觀眾認為當天伴奏聲音過大，加上編曲改編失衡，多少影響了舞台完整度，但曾沛慈本人的聲音狀態其實相當穩定，也有人認為原曲本身情感濃厚，重新改編後反而削弱歌曲優勢，讓不少歌迷替她感到可惜，不過即便如此，她的演唱實力仍獲得高度肯定。這次事件除了分數爭議外，孫怡與曾沛慈之間的互動也意外成為熱門話題，許多原本不熟悉孫怡的觀眾也因為她直率豪爽的反應而大幅改觀，紛紛留言表示「完全被圈粉」、「個性真的很好」。甚至有網友笑稱，2人明明不是同組隊友，卻比同隊還有默契與溫暖感。「乘風值」是《乘風破浪》系列節目中的核心評分機制，綜合現場觀眾投票、網路人氣與專業評審分數計算而成，不僅會影響選手排名與淘汰結果，也關係到隊長資格與最終成團名額，因此每次分數公布後，都經常成為觀眾討論焦點。