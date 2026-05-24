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曾沛慈在《乘風破浪2026》（又稱浪姐）的第三公演中演唱〈一樣的月光〉，儘管現場歡呼聲最大，但卻拿到857的分數，列居第三，讓所有人無法理解，群起替曾沛慈抱不平，也登上微博熱搜，然而有網友分析，曾沛慈會只排第3，一方面是她在中國沒背景，節目組會傾向把冠軍留給具有商業價值的姐姐，實力好不代表票數高，一直都是《浪姐》不變的潛規則，其二是為了讓冠軍懸念留到最後，最後是如果曾沛慈一直拿第一，節目太平淡就無法激起討論度。曾沛慈雖然有實力，但在後期票數遭到壓制，明明現場觀眾反應熱烈，卻只到857的票數，暫居第三名，有網友分析，節目組壓票的原因可能是為了讓冠軍懸念留到最後，所以把她放在第三名，一方面看看曾沛慈還有沒有辦法再突破，二方面是激勵其他姐姐的潛力。另外，曾沛慈在中國沒有經紀約也沒有背景，其實節目組會更傾向將冠軍留給具有商業價值的姐姐，例如王濛、李小冉等，雖然王濛不是唱跳出身，但奧運冠軍的頭銜擺在那，自然受國人愛戴，實力好不代表票數高，似乎一直是《浪姐》不變的潛規則，有時候實力太好，反而得不到應有的名字。還有一個更現實的原因，就是如果曾沛慈一直拿第一名，節目就太無聊了，她唱得很好卻只拿第三，這樣的爭議性，確實成功替節目掀起一波討論度，不少網友替她抱屈，「是參加什麼滿千送百的活動嗎，滿900減100」、「希望節目配得上她的感情，她的真誠，但目前看來不是」、「連對手都看不下去的程度」、「乘的妖風，能不能找個降妖除魔的」。