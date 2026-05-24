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川普挺高市早苗

習近平對川普攤牌顯示中日關係確實糟糕

有日媒披露，中國國家主席習近平14日與美國總統川普（Donald Trump）進行會談時，點名批評日本首相高市與台灣總統賴清德，認為兩人正在威脅地區和平，要求川普不要支持他們。不過川普並未贊同習近平主張，而是肯定高市早苗的領導能力並加以維護。根據《讀賣新聞》報導，多位日本政府消息人士透露，習近平在與川普的閉門會談中，點名高市早苗與賴清德，稱兩人威脅地區和平，要求川普不要支持他們。但川普並未附和習近平的說法，而是表明高市早苗並非應該受到批評的領導人。高市早苗去年11月在國會針對「台灣有事」發表相關談話後，便引起北京強烈反彈。外界認為，習近平將高市早苗與被中國視為「台獨勢力」的賴清德放在一起批評，意在對日美同盟打入「楔子」。川普15日結束訪中行程後，立即在空軍一號專機上致電高市早苗。電話會談結束後，高市早苗對媒體表示，「我對川普總統給予日本的巨大支持表達深深感謝」，但並未透露對話具體內容。日本政府高層人士評價認為，「川普在習近平面前流露出對首相的信任，向中國展現了日美同盟的團結」。不過，習近平在與川普的會談中直接表達對高市早苗的不滿，也反映出中方反彈之強烈。日本政府因此更加認定，短期內想要實現日中領袖會談恐怕相當困難。由於難以接觸習近平，要讓雙方關係降溫並不容易，目前也尚未找到突破口。今年預計川普與習近平還會再會面3次，日本政府打算持續與美國協調合作，研擬對中外交策略。