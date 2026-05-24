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效力於休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，於今（24）日客場出戰芝加哥小熊隊的比賽中，繳出旅美生涯至今的代表作。鄧愷威此役本季第4度先發登板，頂住客場壓力主投6局無失分，僅被敲出零星的2支安打，並猛飆6次三振，率領太空人以3：0完封小熊。鄧愷威不僅收下個人先發2連勝及本季第3勝，更一舉寫下大聯盟台灣投手的歷史紀錄。此役太空人打線在一開賽就給予鄧愷威強大的火力支援。1局上，明星強打沃克（Christian Walker）面對小熊先發右投瑞伊（Colin Rea），直接轟出一發左外野2分全壘打，幫助太空人先馳得點；4局上沃克再度開砲，擊出個人單場第二發全壘打、本季第13轟，隻手包辦球隊全場的3分打點。手握領先優勢的鄧愷威，今天展現了大聯盟頂級投手的宰制力。首局他馬上回敬3上3下，包括連續飆出2次三振。雖然在第2、3局遭遇首名打者保送的小亂流，但他發揮優異的危機處理能力，連續讓鈴木誠也等打者擊出游擊方向雙殺打化解攻勢。3局下雖一度被敲2支安打攻佔一、三壘，但隊友捕手薩拉札（César Salazar）抓到想盜二壘的「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），再度幫助鄧愷威安全下莊。從第4局開始鄧愷威愈投愈穩，5局下更連飆3次三振。6局下，他在面對強打布萊格曼（Alex Bregman）時，球隊透過ABS成功將一顆曲球改判為好球，隨後順利讓對手擊出滾地球出局，完成今日投球任務。太空人牛棚在7、8、9局接手後各投1局無失分，聯手完封小熊，也送給小熊7連敗。鄧愷威此戰主投6局、用了89球其中有56顆好球。他總計面對20名打者，僅被敲2支零星安打，另有6次三振與3次保送，沒有任何失分，賽後防禦率大幅下降至2.19，最快球速則達到95.5英里（約153.7公里）。進階數據更顯示鄧愷威今日球路威力處於巔峰狀態。他今天好球帶內投球比例達53%，成功誘使打者追打21%好球帶外的壞球，整體揮空率高達30%。其中他的招牌橫掃球（Sweeper）使用比例高達47%，揮空率高達44%，讓對手完全無從掌握。這場比賽對鄧愷威而言意義非凡。這不僅是他大聯盟生涯首度撐滿6局的優質先發，更讓他成為台灣歷史上第4位在大聯盟主投6局以上且沒有失分的選手，前三位分別為王建民、陳偉殷、郭泓志，前一次達成已經是2018年9月21日的陳偉殷。更驚人的是，在算入前一場先發5局無失分後，鄧愷威成為自2007年傳奇球星王建民後，台灣歷史上第1位能在兩場出賽間、連續2場先發都投滿5局以上且一分未失的投手。