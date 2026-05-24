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南韓女星全昭旻為專注演員之路，2023年退出固定主持的人氣綜藝《Running Man》。近日她在節目《我家的熊孩子》中坦言，離開節目後，一度因為收入問題出現危機感，於是在沒戲拍的期間，曾到熟人的咖啡廳打工。而全昭旻如今已回歸演員生活，她主演的電影《18歲的青春》今年3月才在韓國上映。全昭旻在17日播出的《我家的熊孩子》中，分享自己離開《Running Man》後的生活，全昭旻說她曾在好友的咖啡廳打工，「因為突然要離開固定的節目，我很擔心收入問題。我怕自己沒錢，與其待在家裡，不如做點有意義的事情，所以就選擇了在咖啡廳打工」。全昭旻笑說當時朋友跟她談好，讓她上班的條件是她不能戴口罩、帽子，這樣更能吸引客人，把她當成店裡「活招牌」。而全昭旻先前在池錫辰的YouTube節目也曾提到過此事，她說當時很多粉絲看到她出現在咖啡廳，還會下意識開始找鏡頭，以為她在錄外景節目。全昭旻也直言，因為這次的打工經歷，讓她彷彿被充電一般，回到當初懷抱演員夢到處當工讀生、對生活充滿熱忱的狀態。而如今已40歲的全昭旻仍在演員的道路上前進，她離開《Running Man》後，還陸續拍了韓劇《怪異和冷笑》、《今天也很抱歉》，以及電影《陽臺》、《只有上帝知道一切 》、《Husbands in Action》、《18歲的青春》。