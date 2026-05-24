不少民眾平時愛用棉花棒挖耳朵，但該習慣在醫師眼中被視為大忌，錯誤使用反而會將耳垢推向深處。沁霖康健診所院長郭子龍近日分享一則案例表示，有位60多歲阿伯因長年使用棉花棒，導致「巨型黑耳垢」卡在深處10年，多年來求醫全被放棄，歷經3次回診的耐心診療，郭子龍醫師終於將這塊陳年耳垢挖出，也讓阿伯重獲新生。
愛用棉花棒挖出禍！阿伯耳悶10年「挖出巨型黑耳垢」重獲新生
郭子龍醫師近日在臉書粉專分享一則案例，表示曾遇到一名60多歲的阿伯因耳朵悶住問題前來求助，透過耳鏡檢視發現，耳道內竟藏有一塊又乾又硬的黑耳垢，詢問之下得知患者平時有使用棉花棒挖耳朵的習慣，導致耳垢往內填塞。當他試著在靠近耳膜的位置清理時，未料阿伯突然痛到受不了，只好先暫停治療先進行衛教，並開立耳藥水與口服消腫藥。
等到阿伯第二次回診後，耳垢狀態已軟化一些，但同樣到了靠近耳膜的位置時，阿伯再次受不了疼痛，於是加開第二種藥水，並增加藥物使用量。到了第三次回診，只要阿伯感到痛感，診療就會稍作停頓。休息時，郭子龍詢問對方問題持續多少，阿伯才坦承已長達10年，且過往的醫師都在這個步驟選擇放棄，阿伯訴苦當下神情與口氣略黯淡。
不過好消息是，最後阿伯的巨型耳垢終於在這次診療中清理乾淨，重獲乾淨的耳道也讓患者感到十分開心。郭子龍表示，阿伯治療完成當下眼神發亮，嘴角微笑完全止不住，甚至拿出手機拍下困擾他10年之久的耳垢，還將其放進夾鏈袋帶回家。
別再用棉花棒挖耳朵！醫警告「越推越深」：改用3招替代
事實上，許多民眾在洗澡完後，會使用棉花棒挖一挖進水的耳朵，但這項動作在醫師眼中其實是大忌！過去耳鼻喉科醫師張嘉峻表示，棉花棒進入耳朵後，會在看不到的情況下，把濕軟的耳垢推到深處，久而久之堆積在耳膜上就容易影響聽力、也不易取出。
張嘉峻建議，如果耳朵濕濕的感到不舒服，建議可以跳一跳，像游泳耳朵進水一樣，藉由拉拉耳朵、上下跳動讓水流出；此外，也可利用吹風機調溫冷風吹乾，或者利用自然風乾方式，雖然一開始會不太習慣，但幾天後就會適應。如耳朵有痛、癢、悶等情況，亦建議趕緊就醫請專業醫師診斷評估。
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郭子龍醫師近日在臉書粉專分享一則案例，表示曾遇到一名60多歲的阿伯因耳朵悶住問題前來求助，透過耳鏡檢視發現，耳道內竟藏有一塊又乾又硬的黑耳垢，詢問之下得知患者平時有使用棉花棒挖耳朵的習慣，導致耳垢往內填塞。當他試著在靠近耳膜的位置清理時，未料阿伯突然痛到受不了，只好先暫停治療先進行衛教，並開立耳藥水與口服消腫藥。
不過好消息是，最後阿伯的巨型耳垢終於在這次診療中清理乾淨，重獲乾淨的耳道也讓患者感到十分開心。郭子龍表示，阿伯治療完成當下眼神發亮，嘴角微笑完全止不住，甚至拿出手機拍下困擾他10年之久的耳垢，還將其放進夾鏈袋帶回家。
事實上，許多民眾在洗澡完後，會使用棉花棒挖一挖進水的耳朵，但這項動作在醫師眼中其實是大忌！過去耳鼻喉科醫師張嘉峻表示，棉花棒進入耳朵後，會在看不到的情況下，把濕軟的耳垢推到深處，久而久之堆積在耳膜上就容易影響聽力、也不易取出。
張嘉峻建議，如果耳朵濕濕的感到不舒服，建議可以跳一跳，像游泳耳朵進水一樣，藉由拉拉耳朵、上下跳動讓水流出；此外，也可利用吹風機調溫冷風吹乾，或者利用自然風乾方式，雖然一開始會不太習慣，但幾天後就會適應。如耳朵有痛、癢、悶等情況，亦建議趕緊就醫請專業醫師診斷評估。