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▲黃偉晉不忍了，在IG為好友曾沛慈演出讚聲。（圖／讀者提供）

▲孫怡（左）看到曾沛慈（右）分數也忍不住變臉。（圖／翻攝自芒果TV）

《乘風2026》（又稱：浪姐7）三公舞台播出後，曾沛慈演唱〈一樣的月光〉僅拿下857乘風值，引發外界高度爭議，許多觀眾認為她當天不僅唱功穩定，情緒渲染力更是全場頂尖，甚至現場還出現大量支持聲浪，因此成績公布瞬間，不少人完全無法接受。除了粉絲替曾沛慈抱不平外，就連好友黃偉晉也忍不住公開發聲，直接在IG上替她喊冤，爆氣怒喊：「857你敢秀出來？」黃偉晉在觀看曾沛慈演唱片段時，幾乎全程情緒失控，不斷大喊「太扯了」，甚至還瘋狂稱讚她根本可以直接去「洗榜」，尤其當曾沛慈唱到高難度C段時，他更激動到連續大叫，完全藏不住震撼情緒，不少網友也注意到黃偉晉在聽歌過程中，多次露出不可置信的聲音，顯然對她當天的演出實力相當佩服。然而真正讓黃偉晉情緒炸裂的，則是最後看到「857分」時的反應，他當場傻眼大喊：「857你敢秀出來？」甚至懷疑是不是工作人員看錯分數，他難以置信地直呼：「你在跟我開玩笑嗎？857你敢秀出來？」相關影片曝光後，也迅速在Threads與微博瘋傳，許多網友直言：「這反應根本就是大家本人」、「完全替觀眾講出心聲」。由於曾沛慈此次帶病上陣，還傳出有急性支氣管炎與聲帶水腫問題，因此不少觀眾更認為節目評分不合理，尤其現場觀眾反應熱烈卻仍開出偏低分數，也讓「壓分」、「黑幕」等質疑聲浪持續擴大，部分網友更翻出飯拍影片比較，認為現場實際演出甚至比直播版本更震撼，紛紛留言表示：「這種實力只拿857根本離譜」、「芒果台真的太敢了」、「芒果台又要搞事了」。除了曾沛慈本人的表演實力獲得關注外，孫怡當場「表情失控」以及黃偉晉公開替好友抱屈，也意外成為本次風波另一個討論焦點，不少網友認為2人的反應之所以引發共鳴，就是因為完全呈現觀眾真實心情。如今《浪姐7》賽況仍持續延燒，而曾沛慈857分事件，不只成為本季最具爭議舞台之一，也讓更多人重新看見她深厚唱功與舞台魅力。