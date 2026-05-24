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效力於休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，於今（24）日在客場迎戰芝加哥小熊隊的比賽中，他主投6局狂飆6次三振無失分，率領球隊以3：0完封對手，不僅順利將本季第3勝收入囊中，更寫下個人大聯盟生涯首場優質先發。賽後，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）與捕手薩拉札（César Salazar）皆對鄧愷威的宰制力讚不絕口，直言他已完全適應先發重任，他拿手的「橫掃球（Sweeper）」更是擊潰大聯盟打者的最大關鍵。鄧愷威今天總共用了89球，其中有42顆是他的招牌橫掃球（Sweeper）。這顆位移幅度驚人的變化球，全場足足讓小熊打者揮空了7次，成為他克敵制勝的最強武器。鄧愷威賽後也自豪地表示：「橫掃球目前是我最棒的武器。」根據進階數據統計，本季對手面對鄧愷威這顆魔球時，打擊率被壓制到僅有1成05，長打率更只有1成40，揮空率則是高達32.2%。與他搭檔的太空人捕手薩拉札（César Salazar）賽後直白指出，這顆橫掃球最恐怖的地方就在於很容易誘騙打者：「這顆球在飛向本壘板的大半段路程中，看起來都跟速球一模一樣。等到它突然往左急轉時，打者早就做出了對付速球的揮棒決策，幾乎沒有人能敲出紮實的安打。」薩拉札大讚，這顆球不論是控在好球帶邊角搶好球數，還是丟在引誘區誘敵，成效都非常驚人。此役鄧愷威主投6局用89球、僅被敲出2支零星安打，投球局數與用球數雙雙刷新大聯盟生涯單場最高紀錄。先發投手常在比賽中後段因為體力下滑而失速，但鄧愷威今天在面對第二輪、第三輪打線時，壓制力反而愈來愈恐怖。他在比賽後半段直接讓小熊隊的最後10名打者中，僅有1人成功踏上壘包。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後對鄧愷威的進步讚不絕口：「鄧愷威在面對第二輪打線過後，反而顯得越投越強。當他的球數達到70、80球左右時，他的球路依然很會跑、能持續讓打者揮空，且球路都壓得很低，沒有出現失投。所有細節他都辦到了，這證明他越來越習慣先發投手的角色。」