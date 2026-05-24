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效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，今日先發用89球完成六局飆出六次三振、無失分，寫下大聯盟生涯代表作，同時也奪下本季第三勝，鄧愷威在賽後受訪時談到今日奪勝關鍵，表示：速球跟橫掃球的共軌效應產生了很好的效果。鄧愷威使用的89球中，橫掃球就高達42顆，並且造成了七次揮空。而本季，鄧愷威的橫掃球被打擊率僅有.105，揮空率高達驚人的32%。鄧愷威表示：「橫掃球目前是我最棒的武器。過去幾年當我伸卡球和四縫線速球投不好的時候，我會投很多的橫掃球，今年我會更相信自己的球威，就算當天覺得伸卡和四縫線投得不夠順手，還是按照捕手配球，把這些速球投進去，讓它能和橫掃球產生很好的『共軌效應』，這大概就是為什麼橫掃球能發揮得這麼好的原因。」太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示：「第2輪對上打者之後，鄧愷威狀態持續變得更好，他的球路持續維持讓打者揮空的能力，這是我在他的用球數到70球、80球之後在注意的部分，看他還能給我們幾球？而他持續能把球控制在邊邊角角，橫掃球也持續有效。這些部分他都做到了，展現出他開始對自己的角色更感到自在。」另外太空人捕手薩拉札則表示：他的橫掃球在進到本壘板前都會像速球，除了速差之外，在最後會急速向左拐，讓打者無法扎實擊球。