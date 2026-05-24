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台灣旅美投手鄧愷威今（24）日代表休士頓太空人隊先發出戰芝加哥小熊隊，繳出本季代表作！鄧愷威主投6局僅被敲出2支安打，無失分並送出6次三振，帶領太空人隊以3：0完封對手，並順利摘下本季第3勝，防禦率下降到2.19。這場精采的投球表現讓他創下個人單場投球局數與用球數新高，美國媒體對其討論度也很高，其中「Sleeper Astros」更是大讚其今晚的投球內容「太噁心」。鄧愷威此役不僅球速穩定維持在93至94英里，精準的控球更讓小熊打者頻頻揮空。美媒《Just Baseball》整理數據指出，鄧愷威近兩場先發合計主投11局，僅被敲出4支安打、無自責分，並送出13次三振，目前賽季防禦率（ERA）已下修至2.19。對於鄧愷威的神級表現，美國媒體人紛紛給予高度評價：社群媒體「Sleeper Astros」直言「鄧愷威今天的投球內容簡直噁心到不行（absolutely disgusting，意指宰制力太強）。」棒球專家Rob Friedman特別點出鄧愷威在第1局與第5局的K功，直指其橫掃球（Sweeper）極具威脅。至於「Bracco Baseball」分析指出，鄧愷威帶著一項「沒人見過」的滑球站上大聯盟投手丘，讓打者毫無準備，且他在投手丘上展現出極高的對決強度。今日鄧愷威用了89球完成6局投球任務，創下個人職業生涯最長出賽局數。賽後小熊隊在芝加哥主場遭到壓制，僅擊出2支安打。太空人官方推特也盛讚這位右投的宰制力，並特別提到金恩（Bryan King）隨後接手關門收下本季第6次救援成功，兩人聯手完封對手。根據「旅美幫」的詳細紀錄，鄧愷威今日共計送出6次三振，包含首局對阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與布希（Michael Busch）的連發，以及第5局連續解決康佛托（Michael Conforto）與鈴木誠也等強打者，關鍵時刻的橫掃球讓小熊打線吃足苦頭。