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▲陸軍司令部80週年部慶音樂會。（圖／陸軍司令部提供）

緬懷先烈傳承榮光 迷彩身影守護家園

▲陸軍司令部80週年部慶音樂會。（圖／陸軍司令部部提供）

陸軍昨（23）日晚間於大漢營區舉辦「陸軍司令部慶祝成立80週年部慶音樂會」，首次以大型戶外音樂會形式邀請地方鄉親、官兵眷屬及民眾走進營區，共同參與80週年部慶活動。本次音樂會以「陸軍80，創新蛻變」及「NEW ARMY NEW POWER」為主軸，將週年慶祝、歷史傳承及戰力發展等元素融入節目設計；整場演出透過軍歌演奏、金曲演唱、護國戰役回顧、災防救援畫面、官兵故事、新式戰力意象及焰火秀，看見陸軍80年來守護家園的歷程，也感受新世代陸軍持續向前的力量。陸軍司令部表示，為呈現活動主軸，陸軍自去年9月底即啟動曲目選定與演出規劃，並於今年3月陸續完成核心曲目籌備及排練安排；陸軍樂隊也區分管樂團、無限樂團及打擊秀三大主軸，結合陸軍儀隊共同展演。從主題架構、曲目編排、視覺素材到演出銜接，均經多次討論整合，其中《戰力覺醒》打擊秀由吳俊毅上士擔綱主編，《交響詩：忠誠軍魂》則為李錚治中士原創作品，展現官兵專業與創作能量。陸軍司令部指出，節目以「守護的精神」、「世代的報國信念」、「龍潭好朋友」、「新陸軍新戰力」及「陸軍生日快樂」等單元鋪陳，從軍歌、官兵原創歌曲到民眾熟悉的經典金曲，呈現陸軍不同面向。活動也邀請金曲歌王翁立友、金曲團體南方二重唱登臺獻唱，透過軍民跨界合作，以音樂演出拉近官兵與民眾距離，使樂音成為現場交流互動的橋梁。音樂會透過歷史畫面與軍歌旋律，讓民眾瞭解陸軍的建軍歷程。從古寧頭、大二膽、一江山到八二三砲戰，一幕幕護國記憶，不只是歷史回顧，更是守護精神的延續與傳承；藉由緬懷先賢先烈犧牲奉獻，讓民眾瞭解今日安定生活背後，是一代又一代國軍官兵堅守崗位所累積的成果。陸軍司令部指出，這份守護，也從戰場延伸到救災現場。陸軍無限樂團原創曲《重生的光》，結合八八風災、蘇迪勒風災、臺南維冠大樓震災及COVID-19防疫等畫面，呈現官兵在災害及防疫任務中扛起物資、挺進災區、守在第一線的身影。當救災記憶與歌聲在現場交會，也讓「迷彩就是最令人安心的顏色」成為音樂會中代表性的畫面。陸軍司令呂坤修致詞時特別感謝出席音樂會的龍潭區主秘、營區週邊及湖口、新埔等鄉鎮的21位里、村長，有地方及國人的支持，才有愈來愈好的陸軍，也如音樂會中世代報國的意念，此外也感謝所有軍眷家屬，因為有你們的支持，官兵才能安心服役。陸軍指出，80週年不只是回顧過去，也是面向未來的新起點。透過本次音樂會，希望讓民眾看見一支有歷史、溫度，也持續蛻變的新世代陸軍。活動尾聲在生日祝福與焰火中劃下句點，為大漢營區留下陸軍80週年的共同記憶，也象徵陸軍將承接前人榮光，持續以戰力與信念，與國人共同守護家園。