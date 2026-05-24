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▲鄧愷威此役本季第4度先發登板，頂住客場壓力主投6局無失分，僅被敲出零星的2支安打，並猛飆6次三振，率領太空人以3：0完封小熊。（圖／美聯社／達志影像）

▲鄧愷威穩定又可即插即用，他目前仍處於球隊控制期，根據薪資數據，他在2024年的年薪僅為74萬美元，目前拿的錢應該也相去不遠。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人隊真的是撿到寶了！雖然以3年6000萬美元（約合新台幣18億元）天價簽下日籍強投今井達也目前還沒有起到身價作用，但台灣投手鄧愷威卻成為他們休賽季最佳投資。目前太空人多項投手數據敬陪末座，但鄧愷威無論是在牛棚還是先發都已經展現宰制力，其薪資結構更是CP值高到不可思議，直到2029年才有仲裁資格，意味著太空人還能長期掌握其合約。鄧愷威的崛起對目前的太空人隊而言至關重要，因為球隊本賽季正面臨嚴峻的投手困境。截至今日賽前，太空人戰績僅為22勝31敗，且在團隊防禦率（ERA）方面以5.28排名大聯盟墊底。投手群每9局保送率高達5.02次，為聯盟最高；而對手打者面對太空人投手時的被上壘率（BABIP）高達.298，在全聯盟排名第六高。不僅先發投手群防禦率以4.92排名第26，牛棚戰力更以5.70的防禦率名列聯盟最後一名。鄧愷威本賽季的表現，堪稱太空人隊投手群最驚人的發現。回顧過去，他曾在2024年效力於舊金山巨人隊，當時12場出賽防禦率高達7.30，表現並不理想。然而，本季轉戰休士頓後，他展現出脫胎換骨的實力，尤其在轉任先發投手後，過去兩場先發合計11局無自責分、送出13次三振，本季防禦率（ERA）更大幅下修至2.19。特別是在今日對陣小熊隊的比賽中，鄧愷威以89球主投6局，僅被敲出2支安打，送出6次三振並拿下本季第3勝。今晚鄧愷威的橫掃球依舊大殺四方，小熊打者對這種球一共揮空了7次，根據數據顯示，鄧愷威本季的橫掃球（Sweeper）讓打者難以招架，被打擊率僅0.122，其變化球價值（Run Value）更是名列全聯盟第98百分位。一位在輪值中穩定提供優質先發（Quality Start）的投手，其身價該如何評估？今井達也雖然帶著高額合約與日職光環旅外，但本季至新的表現讓人失誤，完全水土不服，出賽5場防禦率高達8.31。反觀鄧愷威，穩定又可即插即用，他目前仍處於球隊控制期，根據薪資數據，他在2024年的年薪僅為74萬美元，目前拿的錢應該也相去不遠。即便考量到鄧愷威未來進入仲裁資格（2029年）與自由球員（2032年）前的薪資調整，他目前所展現出的投球內容，其「戰力價值」絕對遠超那僅74萬美元的底薪。他提供了球隊先發輪值中最穩定的貢獻，這無疑是太空人總管從舊金山巨人那撿來的一顆寶石。那麼，太空人還有沒有機會打季後賽呢？運動家隊是美聯西區唯一一支勝率超過50%的球隊，但他們的勝率也才高出5成一些，這是一個相對弱的分區。頓太空人隊在例行賽剩下三分之二的賽程中仍有機會奮起直追。但這取決於太空人投手群能否保持穩定的表現。鄧愷威最近的先發表現令人鼓舞，其他投手也必須跟上他的節奏，休斯頓才能真正擺脫困境。若鄧愷威能維持目前的ERA 2.19水平，或許也該在不久後的談判桌上，獲得一份對得起他身手的優渥保障合約。相較於花重金在自由市場試水溫，投資這位正在崛起的台灣強投，或許才是太空人最划算的贏球公式。