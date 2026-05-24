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▲今年才19歲的楊博睿就創作出夯曲〈一半一半〉。（圖／微博＠TopBarry楊博睿）

抒情饒舌歌曲〈一半一半〉近日爆紅，就連曾沛慈在《浪姐7》公演時也唱過這首歌，而它的原唱其實是19歲的中國男歌手楊博睿（Top Barry），他曾在節目中分享，自己當初只花5小時左右，就完成了〈一半一半〉的詞曲，非常有創作天賦。楊博睿的歌聲和才華更因此被粉絲盛讚「很像早期的周杰倫」。歌曲〈一半一半〉爆紅後，不少粉絲開始關注原唱楊博睿。今年才19歲的他，去年就在節目《新饒舌2025》亮相，靠著〈Sit Down〉、〈等等〉、〈Can't go back〉等饒舌歌俘獲評審團的心，更被節目組冠上「05後（2005年後出生）最強新人」的封號，最終拿下季軍寶座。〈一半一半〉則是楊博睿在今年1月發布的單曲，細膩的歌詞搭配R&B曲風，讓這首歌大爆紅，上架48小時就獲得千萬播放量。後來楊博睿去參加另一檔音樂節目《有歌第2季》時，也拿出〈一半一半〉和男歌手黃子弘凡一起合唱，讓這首歌的知名度再度提高，紅遍大街小巷，就連曾沛慈也選這首歌當《浪姐7》第一次公演的表演曲目。楊博睿也曾在受訪時分享這首歌的創作心境，他說自己有個朋友在感情中受傷，他本來勸對方分手，怎料對方反而開始說女友的好話，這讓楊博睿腦海中浮現「一半愛、一半恨」的概念，因此展開創作，然後大概只花5小時就寫完〈一半一半〉的詞曲。楊博睿的驚人天賦也因此被網友盛讚「很像早期的周杰倫」，在節目中一向毒舌的樂評人梁源更一反常態地稱讚他：「我接下來說的話你別飄，我很少誇人，你有點天才，在19歲的年紀做出這樣的東西，你是有才華在的」。這讓楊博睿成為中國目前最具討論度的新銳歌手，合作邀約不斷，最近則正在錄製節目《超燃青春的合唱》。