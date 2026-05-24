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颱風恐生成 影響台灣機率低

▲周四前全台高溫炎熱，周五鋒面接近，氣溫明顯下滑。（圖／中央氣象署提供）

台北飆38度 周四前全台晴朗

▲周四前台灣天氣維持穩定，僅部分地區有午後雷陣雨，周五鋒面開始影響，全台降雨機率提高。（圖／中央氣象署提供）

周五全台變天 鋒面回歸籠罩

今天至周三全台持續高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸局部恐飆37度以上，天氣風險公司分析師黃國致表示，周四起鋒面逐漸接近，周五天氣明顯轉不穩定，中北部、東北部將有局部雷雨。此外，5月底至6月初，南海及西太平洋不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成，但目前直接影響台灣機率仍偏低。黃國致指出，5月底至6月初期間，南海及西太平洋海域環境較不穩定，熱帶擾動發展將逐漸活躍，不排除有熱帶性低氣壓甚至颱風生成的可能。不過目前評估，直接影響台灣的機率仍偏低，但由於預報時間尚長，後續變數仍大，民眾仍需持續留意最新氣象資訊與颱風動態。黃國致說明，今天至周三（5月24日至5月27日），全台晴到多雲、高溫持續飆升，大台北、花東縱谷、中南部內陸，局部有機會出現37度以上高溫，北部25至38度，中部25至36度，南部26至35度，東部24至36度，午後受熱對流發展影響，中北部、東部山區有零星短暫雷陣雨機會。周四（5月28日）鋒面逐漸接近台灣，中北部雲量明顯增加，天氣將從原本的晴朗轉為多雲，午後在中北部、東部山區仍有局部短暫雷陣雨，周四晚間鋒面南下，台中以北都有機會出現局部短暫雷陣雨。黃國致提及，明顯的變天時間，將會落在周五（5月29日）。受鋒面正式影響，各地天氣不穩定，中部以北、東北部地區全天有局部短暫陣雨、雷雨，中南部也會從多雲逐漸轉為局部短暫陣雨；北部、東北部高溫下滑至27至30度，中南部30至33度，炎熱感可望稍微緩解。下周六（30日）鋒面逐漸通過台灣附近，不過整體環境水氣仍偏多，全台雲量依舊較多，南部與東部地區仍有局部短暫陣雨，中南部午後也要留意局部降雨發生機率，雖然不像前一天鋒面影響時那麼劇烈，但天氣仍不算穩定，外出活動仍建議隨時關注最新降雨動態。