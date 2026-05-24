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在密爾瓦基釀酒人對戰洛杉磯道奇的賽前，釀酒人教練談到對付大谷翔平的策略，坦言想要贏球，壓制大谷無疑是關鍵。雖然前一場透過封鎖其他打者，但面對大谷，教練透露接下來仍會傾向派出優秀的左投手來針對性對付。釀酒人教練團對大谷印象最深刻的一定是去年季後賽，在國聯冠軍賽第四戰大谷3轟10Ｋ的超狂表現，導致釀酒人最終以 0 勝 4 敗慘遭橫掃。正因為季後賽親身體會過大谷的恐怖之處，表示：並非只要是左投就行。他強調大谷是一位極其偉大的打者，因此球隊必須派出真正優秀的左腕，並且要確實投出高品質的好球，才有可能達到壓制的效果。教練在訪談中直接盛讚，如果看看大谷翔平今年的成績就能明白，大谷的成就甚至可以說他是歷史上最偉大的球員也不為過。他認為大谷在場上的表現，正完美展現了他作為史上最高級別球員的實力，也說明了解決他是多麼不容易的一件事。儘管明白這項任務非常艱難，教練最後依然表明了球隊的堅定立場，強調現階段在戰術運用上，主要依舊會傾向使用左投手來對付他。釀酒人隊在接下來的比賽中，為了成功壓制大谷翔平，將會傾盡全力擺出最強的陣容來正面對決。