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效力於美國職棒大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，近期因卓越的投球表現成為休士頓球迷心目中的新寵兒。在今（24）日對戰芝加哥小熊隊繳出6局無失分的優質先發後，太空人官方論壇（r/Astros）瞬間被「鄧愷威」三個字洗版，球迷盛讚他是球隊目前最不可或缺的定海神針，更有許多曾見證他效力舊金山巨人隊時期掙扎的球迷感嘆：「巨人隊真的不懂得如何使用他。」鄧愷威今日以89球主投6局，僅被敲出2支安打，並送出6次三振，帶領球隊以3：0完封小熊。賽後，太空人球迷於Reddit論壇上發起「鄧愷威感謝文」（Kai-Wei Teng Appreciation Post），短短時間內吸引超過400位球迷支持，累積大量好評留言。球迷對於他的評價極高，紛紛表示：「他是目前台灣僅有的2位大聯盟球員之一，我們一定要力挺他」、「他現在就像是黏合劑，穩定了太空人起伏不定的投手群」。更有球迷激動表示：「我已經準備好要入手他的球衣了！」、「他是今年休賽季最棒的補強，比任何高薪簽約都還要划算」。鄧愷威本季的進步不僅是球迷有感，其數據更是驚人。根據太空人隨隊廣播員羅伯特·福特（Robert Ford）指出，鄧愷威目前擁有的橫掃球（Sweeper）被認為是全大聯盟最頂級的球種之一。許多球迷在討論區中提到，過去在巨人隊時期，鄧愷威似乎並未獲得球團足夠的信任或正確的開發，反觀來到太空人後，在投手發展團隊的調教下，不僅轉型先發成功，控球與球質都有質的飛躍。討論區中，不少自稱為「巨人粉絲」的球迷留言表示懊悔。有球迷指出：「我總是認為他很有潛力，但巨人隊似乎從來不信任他，也不知道該怎麼正確使用與開發他。」、「巨人隊在球員培養方面簡直是一團糟」、「奇怪的是每位離開巨人的球員似乎都打很好」。鄧愷威如今在太空人成為先發輪值的重要支柱，這種強烈的對比讓巨人球迷感到相當遺憾，紛紛感慨球團當初看走眼，錯失了一位極具潛力的先發新星。