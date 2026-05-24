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▲PSY大巨蛋超跑夢幻出場，震撼萬名粉絲。（圖／讀者提供）

▲PSY演出超震撼，就連開場都排場十足。（圖／讀者提供）

韓國天王PSY昨（23）日登上臺北大巨蛋，在中信兄弟《Channel B 棒球音樂祭》帶來超狂演出，其中最讓觀眾震撼的莫過於宛如電影般的霸氣進場橋段。隨著音樂一下，PSY搭乘超跑帥氣現身，搭配舞者哈雷車隊與燈光特效，瞬間讓全場氣氛炸裂，不少球迷事後仍直呼：「根本像超大型演唱會。」如今幕後硬體統籌也親自曝光籌備內幕，坦言「超跑進場和哈雷車隊差點被取消」，揭開這場夢幻演出的誕生過程。負責此次演出的硬體統籌在社群上透露，這次已是第3年與中信兄弟「K歌主題日」合作，每年團隊都希望再突破，帶給球迷更強烈的視覺衝擊，他坦言PSY給他的第一印象就是「活力、氣勢、跑車」，因此特別向韓國導演提出2種進場方案，其中包括復古敞篷車搭配哈雷車隊，以及PSY搭乘鑽石超跑、舞者分乘6台超跑進場，最後也成功獲得韓方導演採納。不過，這場看似簡單的華麗登場，其實背後經歷大量測試與協調，硬體統籌表示大巨蛋畢竟仍以棒球賽事為核心，因此所有車輛進場規劃，最重要的就是不能傷害草皮。團隊多次與場務單位溝通，甚至約定5月20日親自到場進行壓力測試，只要測試不過就得取消車輛進場，並改由PSY從球員通道徒步登場，所幸最後順利通過才讓觀眾看到如今震撼畫面。除了超跑之外，這次演出另一大亮點就是哈雷機車車隊霸氣護航，硬體統籌也特別點名感謝「Taipei Noise Maker」年輕小隊支援，笑說當初甚至還是自己主動搭訕對方，希望能促成合作，他坦言看到最終舞台順利完成時真的相當感動，也讓所有辛苦籌備都變得值得，不少網友得知幕後故事後，也紛紛留言表示：「原來這場演出背後這麼不容易。」此次PSY在大巨蛋演唱〈江南Style〉等經典歌曲時，全場觀眾幾乎同時站起來狂跳，整座場館宛如萬人夜店，相關影片更在社群平台瘋傳，如今隨著幕後細節曝光，也讓不少球迷更加佩服製作團隊的執行能力。