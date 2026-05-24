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身為聯盟歷史上最偉大的超級巨星之一，詹姆斯（LeBron James）職業生涯曾與無數名人堂級球星並肩作戰，但日前他卻在節目上，對一名綠葉角色球員致上了最高讚譽。詹姆斯在最新一集的《Mind the Game》中，與傳奇控衛奈許（Steve Nash）對談時，罕見地公開對前隊友「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）真情告白，直言「我每一天都在想念他」，這番話也再度狠戳了洛杉磯湖人球迷與管理階層心中最痛的遺憾。在剛剛結束的一場高強度季後賽系列賽中，詹姆斯率領的湖人與卡魯索所在的奧克拉荷馬雷霆隊正面交鋒。雖然兩人在場上為了各自球隊拼盡全力、甚至垃圾話不斷，但走下球場，詹姆斯卻對這位老戰友展現了無與倫比的敬意。詹姆斯在節目中毫不掩飾地表示：「我真的每一天都在想念他（卡魯索）。能夠在季後賽系列賽中與他同場競技，有兩件事是毫無疑問的。如果你想上場競爭，卡魯索絕對會在那裡全力奉陪。他會如影隨形地貼著你、拉住你、纏著你，而且是以專業的方式在競爭。卡魯索絕對不會擊敗自己；你必須在場上與他玩一場西洋棋大師級的心理戰，必須時時刻刻清楚他正埋伏在球場的哪個角落。」詹姆斯在媒體前的發言一向深思熟慮，他極少會對一名「非全明星級」的前隊友給予如此鋪天蓋地的讚美。過去能得到詹皇如此評價的，通常是韋德（Dwyane Wade）或戴維斯（Anthony Davis）這種名人堂級球員，這足以證明卡魯索在詹姆斯心中的特殊地位。這番讚美也讓全美媒體再度審視湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）當年的操盤災難。2020年湖人奪冠後，管理階層在2021年首輪止步後陷入恐慌，面對當時合約到期的卡魯索，湖人球團盲目認為他不值市場開出的價碼，不願支付豪華稅，最終眼睜睜看著這位聯盟頂級防守大鎖加盟芝加哥公牛，隨後又轉戰雷霆。更諷刺的是，湖人當年為了追求所謂的「三巨頭」，拆散了奪冠的防守基本盤，大費周章交易來「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）。結果證明，威少與詹皇的體系完全不合，球隊化學效應徹底崩盤。自從放走卡魯索等優質側翼防守者後，湖人的防守體系徹底消失，在競爭激烈的西區一路下滑，至今再也未能重返常規賽與季後賽的統治地位。如今詹姆斯在節目上大喊「天天想念卡魯索」，不僅是對老友的致敬，更像是一記遲來的警鐘，無情地嘲弄著湖人管理階層當年的短視與愚蠢。