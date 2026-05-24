為響應每年6月1日「世界牛奶日」，台北市政府教育局宣布，於115年6月1日至6月7日活動期間，加碼提供本市2足歲至12歲學童「每週2瓶鮮奶」之營養補助。凡符合資格之學童，於當週可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶，鼓勵孩子把握成長關鍵期，攝取優質蛋白質與鈣質，為健康打下良好基礎。
北市教育局表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自114年4月推動以來，即以「讓孩子方便喝、安心喝、持續喝」為核心理念，透過數位卡證與多元通路合作，讓學童可於日常生活圈就近兌領乳品，避免校園配送造成行政負擔，同時提升政策可近性與便利性。目前補助對象涵蓋設籍或就讀臺北市之2足歲至12歲學童，每週可免費兌領1瓶鮮奶或豆漿，受益人數約22.2萬人，深獲家長與學校肯定。
教育局進一步說明，本次配合「世界牛奶日」加碼發放，除希望提升學童對乳品營養的重視外，也藉由實際行動鼓勵家庭共同建立健康飲食習慣。特別是在學童成長關鍵期，充足且穩定的營養攝取，對於身高發展、免疫力提升及專注力表現皆具有正向影響。教育局提醒符合資格的學童，於115年6月1日至6月7日當週期間，依既有的方式至合作通路領取2瓶乳品，為健康成長加油。
生生喝鮮乳 9月起延伸至北市國中學生
北市將持續擴大政策照顧範圍，預計自115年9月起，進一步將補助對象向上延伸至設籍或就讀臺北市之國中學生，讓營養支持從幼兒一路延續至青少年階段，建構更完整的成長支持體系。教育局強調，將持續以學生健康為核心，透過制度設計與資源整合，讓孩子都能在成長路上獲得穩定、安心且有品質的照顧。「鮮奶週報」政策共有38種可兌換品項，歡迎家長至「鮮奶週報」專區網站查詢。
世界牛奶日由聯合國糧食及農業組織（FAO）於2001年正式訂定，旨在提升全球對乳品營養價值的認識，並促進乳製品產業的永續發展。乳品富含蛋白質、鈣質、維生素B群等多元營養素，是支持人體骨骼發展與維持身體機能的重要來源。對於正處於快速成長階段的幼兒、兒童及青少年而言，規律攝取乳品，有助於骨骼與牙齒發育，亦能促進肌肉生長與整體健康。
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教育局進一步說明，本次配合「世界牛奶日」加碼發放，除希望提升學童對乳品營養的重視外，也藉由實際行動鼓勵家庭共同建立健康飲食習慣。特別是在學童成長關鍵期，充足且穩定的營養攝取，對於身高發展、免疫力提升及專注力表現皆具有正向影響。教育局提醒符合資格的學童，於115年6月1日至6月7日當週期間，依既有的方式至合作通路領取2瓶乳品，為健康成長加油。
生生喝鮮乳 9月起延伸至北市國中學生
北市將持續擴大政策照顧範圍，預計自115年9月起，進一步將補助對象向上延伸至設籍或就讀臺北市之國中學生，讓營養支持從幼兒一路延續至青少年階段，建構更完整的成長支持體系。教育局強調，將持續以學生健康為核心，透過制度設計與資源整合，讓孩子都能在成長路上獲得穩定、安心且有品質的照顧。「鮮奶週報」政策共有38種可兌換品項，歡迎家長至「鮮奶週報」專區網站查詢。
世界牛奶日由聯合國糧食及農業組織（FAO）於2001年正式訂定，旨在提升全球對乳品營養價值的認識，並促進乳製品產業的永續發展。乳品富含蛋白質、鈣質、維生素B群等多元營養素，是支持人體骨骼發展與維持身體機能的重要來源。對於正處於快速成長階段的幼兒、兒童及青少年而言，規律攝取乳品，有助於骨骼與牙齒發育，亦能促進肌肉生長與整體健康。