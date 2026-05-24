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聖安東尼奧馬刺在西區決賽第三戰不敵奧克拉荷馬雷霆後，大比分陷入1-2落後，同時陣中兩大後場核心的傷情更一度讓聖城球迷揪心。不過，在關鍵的G4開打前，馬刺隊迎來了極大提振士氣的好消息！馬刺代理總教練米奇-約翰遜（Mitch Johnson）今日在接受採訪時，親自更新了球隊的最新傷病報告。；反觀雷霆則傳出戰力折損噩耗，主力輪替阿傑伊-米契爾（Ajay Mitchell）將因傷缺席。雷霆在重新奪回系列賽領先後，卻拉響了傷兵警報。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，雷霆隊後衛米契爾因右小腿肌肉拉傷，確定將缺席西區決賽G4對陣馬刺。米契爾在本季與季後賽中提供了雷霆穩定的後場深度與外圍火力，他的缺陣將考驗總教練的板凳調度，這對於亟欲在客場搶下聽牌絕對優勢的雷霆而言，無疑是一項重大的變數。福克斯在經歷了次輪的腳踝扭傷後，西決前兩戰皆只能作壁上觀，直到G3才咬牙復出，並立刻繳出全隊最高的+9正負值。然而在G3的第三節中，場上卻發生了極其驚悚的一幕：雷霆隊防守悍將多特（Luguentz Dort）在一次倒地爭搶地板球時，整個人失去控制地直接重壓在福克斯剛傷癒的腳踝上，導致福克斯當場痛苦萬分、一瘸一拐地退場，令全美馬刺迷驚出一身冷汗。所幸經過過去24小時的積極治療與評估，福克斯的腳踝並未出現結構性損傷。米奇-約翰遜透露，福克斯本人的出戰意願極其強烈。在哈珀同樣飽受內收肌拉傷困擾的情況下，這兩位後場指揮官的帶傷征戰，無疑為進攻端缺乏組織、陷入失誤泥淖的馬刺灌注了一劑最強大的強心針。隨著福克斯與哈珀確認將帶傷力挺，馬刺將以最完整的「完全體後場」在主場迎戰雷霆的鋼鐵防線。回顧這場分區決賽的前三場賽況，雙方可謂打得火花四濺、肉搏不斷。G1馬刺在客場展現恐怖韌性，血戰至延長賽上演驚天大逆轉搶下開門紅；但衛冕軍雷霆迅速在G2重整旗鼓扳回一城。昨日移師聖城的G3關鍵戰役，雖然馬刺全隊天賦盡顯，無奈後續進攻斷電，最終以108：123憾負雷霆，陷入系列賽1-2的落後逆境。明日的G4依舊會在聖安東尼奧主場舉行，這將是黑衫軍能否扳平戰局、避免被對手奪下聽牌絕對優勢的背水一戰。