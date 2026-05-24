我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的日本強投佐佐木朗希，於今（24）日客場先發對戰釀酒人隊。雖然他在首局遭遇釀酒人機關槍打線狙擊，因連續安打與自身傳球失誤單局痛失3分，但隨後迅速調整狀態，在接下來的4局中穩定壓制對手。總計他今日主投5局用了87球，雖然丟掉3分，但在第四局獲得隊友重砲陽春砲與三分彈的火力支援，道奇隊成功逆轉比分，佐佐木朗希也帶著勝投資格退場。佐佐木朗希在第一局開局便面臨嚴峻挑戰，面對首名打者被敲出中外野二壘安打，隨後又被圖朗（Brice Turang）掃出左外野線邊的二壘安打，僅用6球就讓對手先馳得點。緊接著他處理投手前方滾地球時發生失誤，失掉第2分，之後再被弗里克（Sal Frelick）擊出適時安打，單局失掉3分。進入第二局後，佐佐木朗希雖一度面臨一、二壘有人的危機，但他成功以飛球化解險境，並在第三局展現宰制力，面對釀酒人核心打線送出精采的三上三下。第四局下半，道奇隊打線總算爆發，靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）的3分全壘打一舉灌進4分逆轉戰局，得到火力支援的佐佐木朗希也順利完成第五局的投球工作。今日佐佐木朗希此役主投5局共投了87球，被敲出4支安打，送出4次三振與2次保送，失掉的3分當中有2分為責失分。雖然開局投得相當掙扎，但他展現了優異的修正能力，靠著後續4局的無失分表現，成功等到隊友的火力反撲，順利握有勝投資格。佐佐木朗希挑戰大聯盟的第二個賽季，在本場比賽之前，他今年在前8場出賽中繳出2勝3敗、防禦率5.09的成績，賽後防禦率下修到4.93。前一場對天使隊7局僅失1分、狂飆8K的優質先發，佐佐木朗希近期連續兩場比賽都展現出不錯的續航力與壓制力，正逐步修正季初較為不穩的防禦率數據。