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▲庫班分析，NBA薪資之所以會出現如此驚人的漲幅，主要與電視轉播合約及勞資協議有關。（圖／美聯社／達志影像）

NBA球員薪資水平近年來節節高升，達拉斯獨行俠隊老闆馬克·庫班（Mark Cuban）日前在播客節目中語出驚人，直指目前金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）本賽季高達6250萬美元的年薪，在不久的將來將成為「常態」甚至是被超越的門檻。庫班大膽預測，NBA很快就會出現年薪突破1億美元的超級合約。庫班分析，NBA薪資之所以會出現如此驚人的漲幅，主要與電視轉播合約及勞資協議有關。「如果電視轉播合約按照目前的勞資協議模式，讓工資帽每年成長10%，情況只會變得更加瘋狂。」庫班進一步指出，目前NBA正處於新舊合約的過渡期，下一個球季仍舊維持現行的勞資協議與轉播收入計算，但一旦新的電視轉播收益正式生效，球員的薪資將迎來爆發性成長。庫班甚至幽默地表示：「到那時候，球員賺的錢會比球隊老闆還多。」儘管庫班預測未來薪資將突破天花板，柯瑞本人目前的市場價值依然穩居聯盟頂端。根據最新消息，金州勇士隊已將柯瑞的續約視為休賽季的首要任務，球團不僅展現強烈意願，計畫讓柯瑞以勇士人身份退休，據傳勇士隊準備端出一份為期2年、總額高達近1.4億美元的延長合約。NBA名記者馬克·斯坦（Marc Stein）報導指出，柯瑞將在今年8月底取得合約延長資格，球團高層對雙方達成協議充滿信心。勇士隊總經理鄧利維（Mike Dunleavy）在季後賽預覽記者會上也公開重申：「我們一直說希望柯瑞能在這裡結束他的職業生涯，只要他願意，他想待多久都行。」柯瑞在2026-27賽季的合約薪資已高達6250萬美元。隨著聯盟收入結構的改變，加上球隊為了鞏固球星而提供的頂級薪資，NBA的薪資標準正經歷結構性的重組。這意味著球員的個人價值將隨聯盟版圖擴張而同步推向歷史新高，NBA的商業價值也將隨之達到前所未有的頂峰。