2026年NBA西區決賽正打得不可開交，奧克拉荷馬雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在場上面對聖安東尼奧馬刺的防守策略引發熱議。近日，底特律活塞隊傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）接受美國知名體育節目《The Dan Patrick Show》採訪時，驚爆一項戰術內幕，指出馬刺如今對付SGA的策略，簡直和當年活塞隊威震天下的「喬丹法則」如出一轍，但他同時大讚，SGA在破解上做得比當年的喬丹（Michael Jordan）更出色，因為「他更願意傳球」。
馬刺祭出「肘區陷阱」：複製當年活塞圍剿喬丹神技
當被問到「喬丹法則」在現代籃球中是否還能用來防守文班亞馬（Victor Wembanyama）或SGA 時，身為當年「壞孩子軍團」大腦的湯瑪斯給予了肯定答覆。他表示：「我們現在其實正在看到馬刺對SGA這麼做。現在新的說法叫做『禁區和肘區防守（boxes and elbows）』，你能看到，SGA喜歡在中距離出手，所以馬刺在肘區（Elbow）給他設置了包夾陷阱。如果他往右走，會被迫進入包夾；如果他往左走，也會被迫進入包夾。後方他們讓文班亞馬留在籃下護框，然後安排一個小個球員輪轉撲向底角。」
湯瑪斯進一步拆解兩者的相似之處：「這和我們當年防守喬丹有點相似。我們當時會逼喬丹往左路走，然後在左路架起兩人、甚至三人的夾擊陷阱。馬刺現在也是想拿掉SGA最擅長的肘區出手和中距離。」 湯瑪斯笑稱，這就是為什麼外界會看到雷霆隊的射手群能在西決投進那些底角三分，因為那些正是馬刺佈下「喬丹法則」時，唯一願意放給雷霆的空檔。
比當年的MJ更會傳球！微笑刺客讚SGA進攻智商極高
雖然防守陣仗堪比當年圍剿籃球之神的規格，但湯瑪斯指出，SGA具備一項連當時的喬丹都比不上的優勢，那就是「解讀包夾後的分享球能力」。
湯瑪斯犀利地評價道：「SGA比當時的喬丹更像一個傳球手。喬丹當時是我們所說的『不情願的傳球手（reluctant passer）』，他會把防守方的包夾當成對自己的個人挑戰，試圖在重重包夾中硬撐、用個人能力完成得分，而不是把球傳出去。」 相較之下，剛剛蟬聯生涯第二座MVP的SGA，展現了瘋狂的進攻籃球智商與大局觀。在甫結束的西決G3中，即便馬刺布下天羅地網，SGA 依然冷靜利用傳球將馬刺防線切得七零八落，全場狂送12次助攻且僅有2次失誤。這也印證了湯瑪斯的看法，SGA絕不會落入防守陷阱去盲目蠻幹，他的組織進化，正是防守方最無解的噩夢。
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當被問到「喬丹法則」在現代籃球中是否還能用來防守文班亞馬（Victor Wembanyama）或SGA 時，身為當年「壞孩子軍團」大腦的湯瑪斯給予了肯定答覆。他表示：「我們現在其實正在看到馬刺對SGA這麼做。現在新的說法叫做『禁區和肘區防守（boxes and elbows）』，你能看到，SGA喜歡在中距離出手，所以馬刺在肘區（Elbow）給他設置了包夾陷阱。如果他往右走，會被迫進入包夾；如果他往左走，也會被迫進入包夾。後方他們讓文班亞馬留在籃下護框，然後安排一個小個球員輪轉撲向底角。」
湯瑪斯進一步拆解兩者的相似之處：「這和我們當年防守喬丹有點相似。我們當時會逼喬丹往左路走，然後在左路架起兩人、甚至三人的夾擊陷阱。馬刺現在也是想拿掉SGA最擅長的肘區出手和中距離。」 湯瑪斯笑稱，這就是為什麼外界會看到雷霆隊的射手群能在西決投進那些底角三分，因為那些正是馬刺佈下「喬丹法則」時，唯一願意放給雷霆的空檔。
比當年的MJ更會傳球！微笑刺客讚SGA進攻智商極高
雖然防守陣仗堪比當年圍剿籃球之神的規格，但湯瑪斯指出，SGA具備一項連當時的喬丹都比不上的優勢，那就是「解讀包夾後的分享球能力」。
湯瑪斯犀利地評價道：「SGA比當時的喬丹更像一個傳球手。喬丹當時是我們所說的『不情願的傳球手（reluctant passer）』，他會把防守方的包夾當成對自己的個人挑戰，試圖在重重包夾中硬撐、用個人能力完成得分，而不是把球傳出去。」 相較之下，剛剛蟬聯生涯第二座MVP的SGA，展現了瘋狂的進攻籃球智商與大局觀。在甫結束的西決G3中，即便馬刺布下天羅地網，SGA 依然冷靜利用傳球將馬刺防線切得七零八落，全場狂送12次助攻且僅有2次失誤。這也印證了湯瑪斯的看法，SGA絕不會落入防守陷阱去盲目蠻幹，他的組織進化，正是防守方最無解的噩夢。
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