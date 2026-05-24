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2026年NBA西區決賽正打得不可開交，奧克拉荷馬雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在場上面對聖安東尼奧馬刺的防守策略引發熱議。近日，底特律活塞隊傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）接受美國知名體育節目《The Dan Patrick Show》採訪時，驚爆一項戰術內幕，指出馬刺如今對付SGA的策略，簡直和當年活塞隊威震天下的「喬丹法則」如出一轍，但他同時大讚，SGA在破解上做得比當年的喬丹（Michael Jordan）更出色，因為「他更願意傳球」。當被問到「喬丹法則」在現代籃球中是否還能用來防守文班亞馬（Victor Wembanyama）或SGA 時，身為當年「壞孩子軍團」大腦的湯瑪斯給予了肯定答覆。他表示：湯瑪斯進一步拆解兩者的相似之處：湯瑪斯笑稱，這就是為什麼外界會看到雷霆隊的射手群能在西決投進那些底角三分，因為那些正是馬刺佈下「喬丹法則」時，唯一願意放給雷霆的空檔。雖然防守陣仗堪比當年圍剿籃球之神的規格，但湯瑪斯指出，SGA具備一項連當時的喬丹都比不上的優勢，那就是「解讀包夾後的分享球能力」。湯瑪斯犀利地評價道：相較之下，剛剛蟬聯生涯第二座MVP的SGA，展現了瘋狂的進攻籃球智商與大局觀。在甫結束的西決G3中，即便馬刺布下天羅地網，SGA 依然冷靜利用傳球將馬刺防線切得七零八落，全場狂送12次助攻且僅有2次失誤。這也印證了湯瑪斯的看法，SGA絕不會落入防守陷阱去盲目蠻幹，他的組織進化，正是防守方最無解的噩夢。