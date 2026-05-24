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▲王心凌4年前穿上出道時的學生服，憑藉一首〈愛你〉逆襲翻紅，至今仍是節目史上最高收視的片段之一。（圖／翻攝自微博）

《乘風2026》（浪姐7）近期因曾沛慈低分風波掀起大量「黑幕」質疑，也讓不少觀眾重新回想起4年前王心凌參加《乘風破浪》時的經典場面，當年40歲的她初登舞台時其實完全不被外界看好，甚至被認為只是節目中的陪襯角色，不過她僅靠短短一分多鐘的〈愛你〉演出，就瞬間引爆全網熱潮，甚至傳出芒果TV連夜修改後續劇本與鏡頭安排。據中國網友整理，當年節目初期王心凌在鏡頭分配與話題度上都不算突出，相較於那英、寧靜等資深大咖，她幾乎始終站在邊緣位置，就連本人也顯得格外低調，小心翼翼不敢搶鋒頭，甚至網路還流出疑似初期淘汰名單，裡面就出現王心凌名字，讓不少粉絲當時相當擔心她可能早早止步，沒想到後續發展完全超出所有人預料。真正改變一切的，就是王心凌重新穿上經典學生制服再次演唱出道代表作〈愛你〉，當熟悉前奏一響瞬間勾起大批7、8年級生青春回憶，網路更立刻冒出大量「王心凌男孩」、「王心凌女孩」，不少平時不追星的觀眾也集體回鍋，開始研究投票方式、瘋狂轉傳影片，甚至跟著跳起經典舞蹈，相關話題熱度全面炸裂，也讓王心凌成為節目史上最具代表性的翻紅案例之一。由於王心凌熱度暴衝速度太驚人，也讓外界盛傳芒果TV內部臨時調整節目方向，重新增加她的鏡頭與後續安排，網友認為那次現象不只是單純「回憶殺」，而是整個8年級生的共同青春記憶，許多粉絲紛紛出面表示那個年代的觀眾從來沒有忘記王心凌，只是過去缺少重新集結的機會，而當〈愛你〉旋律再次響起時，也證明真正的國民級人氣，其實根本不需要刻意炒作。事實上，王心凌當時參賽初期壓力相當巨大，甚至一度陷入自我懷疑，雖然她擁有豐富唱跳經驗，但因為太想證明自己反而背負極大心理負擔，據悉當時黃小蕾私下還曾主動陪她練習、安撫情緒，幫助她慢慢找回狀態。雖然王心凌第一次公演成績並不算亮眼，但後續她憑藉〈愛你〉等舞台成功逆襲，至今仍是節目組最高收視的一幕，被許多觀眾視為《浪姐》最傳奇的一幕。