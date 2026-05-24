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▲岡本多緒（右）與薇吉妮愛菲亞（左）一起成為本屆坎城影后。（圖／美聯社／達志影像）

▲都才20出頭的瓦倫汀坎帕涅（左）、伊曼紐馬基亞（右）並列本屆坎城影帝。（圖／美聯社／達志影像）

90%，一度生命垂危，領獎時呼籲俄羅斯總統普丁結束「屠殺」，表示戰爭前線數百萬民眾只有一個願望，那就是停止這場殺戮。他的影片則描述運輸公司主管被迫交出14名員工送往烏克蘭戰場前 線，又面臨妻子外遇，內心雙重煎熬。



▲哈維爾卡沃（左）、哈維爾安布羅斯（右）是本屆坎城影展最佳導演其中一組得主。（圖／美聯社／達志影像） 芭芭拉史翠珊獲頒榮譽獎 膝傷無法親自到場



原先預定在頒獎典禮上親自到場接受榮譽金棕櫚的84歲美國資深影后芭芭拉史翠珊，因膝蓋受傷只能透過影像發表感言，法國傳奇女星伊莎貝雨蓓代表向她致敬，她則表示年輕時第一次在家裡附近的戲院看到外國電影：「銀幕上那些畫面讓我著迷。它們如此充滿力量，至今仍在我腦海裡。我渴望成為一名演員，生活在那個更有趣的世界中。」



她今年在奧斯卡典禮上緬懷合演《往日情懷》的勞勃瑞福，被和勞勃數度搭檔的珍芳達打槍稱自己才是更有資格緬懷他的人，結果在坎城影展上，珍芳達與鞏俐一起宣告開幕，芭芭拉則成為頒獎典禮上的重量級獲獎者，仍然互不相讓。



▲芭芭拉史翠珊無法親自到場，透過影像接受榮譽金棕櫚的肯定。（圖／美聯社／達志影像） 第79屆坎城影展「主競賽」單元重要得獎名單



金棕櫚獎：克里斯汀穆基《峽灣》

評審團大獎：安德烈薩金塞夫《牛頭怪的迷宮》

評審團獎：瓦萊斯卡格里巴赫《The Dreamed Adventure》

最佳導演：哈維爾卡沃＆哈維爾安布羅西《The Black Ball》、帕威帕利科斯基《Fatherland》

最佳女主角：薇吉妮愛菲亞＆岡本多緒《All of a Sudden》

最佳男主角：伊曼紐馬基亞＆瓦倫汀坎帕涅 《Coward》

最佳劇本獎：伊曼紐馬爾《A Man of His Time》

榮譽金棕櫚（終身成就獎）：彼得傑克森、芭芭拉史翠珊、約翰屈伏塔









第79屆坎城影展於台灣時間今（24）日凌晨舉行頒獎典禮，曾以《4月3週又2天》拿下金棕櫚獎的羅馬尼亞名導克里斯汀穆基，相隔19年再以新作《峽灣》（暫譯）第2度摘下金棕櫚。在最佳男女主角、導演等3大項目，韓國名導朴贊郁領軍的評審團連開3個雙蛋黃並列得獎，一次大戰背景的《Coward》片中同性戀人伊曼紐馬基亞與瓦倫汀坎帕涅一起榮登影帝寶座，濱口龍介的《All of a Sudden》則讓岡本多緒與薇吉妮愛菲亞共同拿下影后。今年度坎城影展由於好萊塢影片保持觀望態度，3部日本電影殺進主競賽單元，氣勢頗為浩大，不過朴贊郁、黛咪摩爾、趙婷、史戴倫史柯斯嘉等組成的評審團，唯獨垂青濱口龍介的《All of a Sudden》，講述岡本多緒飾演的日本劇場導演與法國養老院院長薇吉妮愛菲亞，因病痛與死亡議題而建立聯繫的經過，兩人也打敗其他兩部日片的松隆子、綾瀨遙獲獎。拿下最大獎的《峽灣》，由漫威大片中的「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹與《世界上最爛的人》蕾娜特萊茵斯薇扮演一對異國夫妻，帶著小孩搬回妻子的挪威小鎮家鄉居住，卻疑似對孩子有不當管教，變成居民們嚴厲檢視的目標。被視為「金獎製造機」的美國Neon公司搶下這部片，讓他們繼《寄生上流》、《鈦》、《瘋狂富作用》、《墜惡真相》、《艾諾拉》、《只是一場意外》，連續第7年贏得金棕櫚，片子也被預期有望進軍明年的奧斯卡競賽。兩位影帝得主伊曼紐馬基亞與瓦倫汀坎帕涅，在《Coward》詮釋殘酷戰火下的同性感情奪得大獎，彼此都才20出頭、尚是新秀，領獎時明顯興奮。最佳導演得主之一的哈維爾卡沃＆哈維爾安布羅西，聯手合導的《The Black Ball》也是一部結合歷史發展與同志議題的電影，另一位獲獎者帕威帕利科斯基的作品《Fatherland》，則拿下今年坎城影展場刊影評分數最高（3.3），雖和金棕櫚獎擦身而過，女主角桑德拉惠勒被看好有機會在接下來的影視獎項大有斬獲。闊別影壇9年的俄羅斯名導安德烈薩金塞夫，以犯罪驚悚新作《牛頭怪的迷宮》勇奪僅次金棕櫚獎的評審團大獎。曾在新冠疫情期間染上肺炎、昏迷40天的他，當時肺部受損高達