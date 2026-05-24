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韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和，昨（23）日登上《2026 hito流行音樂獎頒獎典禮》，除了拿下「hito海外創作歌手獎」，還和台灣歌手J.Sheon帶來驚喜合作舞台，兩人合唱J.Sheon的〈別問很可怕〉以及CNBLUE經典神曲〈孤獨的人〉，瞬間掀起全場暴動。而在和唱〈孤獨的人〉時，鄭容和竟然把RAP段落全部交給身為外國人的J.Sheon負責演唱，讓粉絲都被逗笑表示：「不愧是韓國伍佰」，跟伍佰老師一樣，都把歌曲給大家大合唱。舞台片段曝光後，立刻在網路上掀起熱議，有網友笑喊：「為什麼把RAP留給J.Sheon唱」，結果粉絲來解答表示：「因為平常這段他都是給粉絲唱！」事實上，〈孤獨的人〉本來就是CNBLUE代表性神曲之一，過去演唱會上，鄭容和經常把副歌、RAP段落直接丟給全場BOICE大合唱，久而久之甚至變成粉絲之間的固定默契，結果這次J.Sheon意外變成代替BOICE上工的人，讓網友全笑瘋。粉絲們紛紛打趣：「謝謝街巷幫BOICE（CNBLUE粉絲）承擔這一切」。還有人直接笑封鄭容和是「韓國伍佰」，表示：「歌詞都給歌迷唱」。不過還有更多人則大讚J.Sheon表現超穩，「也還好合作對象是J.Sheon，整個唱超好」、「練韓文就夠難了還要RAP，真的辛苦他了」。而J.Sheon不只成功扛下韓文RAP，還特地改編段落，加入自己的語氣和tone調，讓不少粉絲驚喜表示：「他們一起唱〈孤獨的人〉真的太讚了」。鄭容和則在後台受訪時透露，和彩排時有特別討論如何把彼此魅力展現給大家，所以才會選擇結合抒情與搖滾風格的舞台。除了合作舞台引發討論，鄭容和當天也全中文發表得獎感言，甚至現學現賣土味情話「你臉上有點東西，有點可愛」，把全場粉絲撩到尖叫連連。他也提到，自己一直想把最好的一面呈現給粉絲，因此持續運動和管理狀態，再次展現超強寵粉魅力。