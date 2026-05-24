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曾效力於洛杉磯道奇隊傳奇球星泰勒（Chris Taylor）的退休生活僅維持了不到24小時。在昨日被大聯盟紀錄為退休後，這位35歲的資深多功能型老將隨即改變心意，選擇重返職棒賽場，並已被重新登錄至所屬球團洛杉磯天使隊的傷兵名單中。這也讓前一天才大讚其生涯成就、祝福他退休生活愉快的道奇隊主帥練羅伯斯（Dave Roberts）等人相當尷尬。這場突如其來的「退休鬧劇」在一天之內戲劇性落幕。泰勒在週五被登錄為退休狀態，引發了棒球界的廣泛討論，道奇隊總教練羅伯斯甚至在當時公開致敬，盛讚泰勒是位「極致的職業球員」，並祝福他與家人退休生活愉快。然而，僅僅一天過後，根據天使隊隨隊記者瑞特·波林格（Rhett Bollinger）報導，泰勒已收回退休決定。重返大聯盟體系的泰勒，隨即因左前臂骨折被放入小聯盟傷兵名單。據悉，受傷原因是在上週三（20日）代表天使隊3A鹽湖城隊出賽時，遭到觸身球擊中左前臂導致骨折。目前尚無確切的歸隊時間表，但球團預計他仍有機會在今年賽季傷癒復出。泰勒在道奇隊的10年職業生涯中，被視為球隊自2010年代起建立強權的最關鍵人物之一。他於2016年加入道奇，並在2017年迎來大爆發，當年不僅敲出21支全壘打，還與賈斯汀·透納（Justin Turner）共同獲選國聯冠軍賽（NLCS）MVP。他以全面的多功能守備能力聞名，能勝任內野與外野共6個不同的守備位置。他在2020年與2024年隨道奇隊兩度拿下世界大賽冠軍，並在2021年入選生涯唯一一次的全明星賽。在道奇效力期間，他在1007場出賽中累積了108支全壘打，且在季後賽的關鍵時刻往往能挺身而出。泰勒在2025年5月被指定讓渡（DFA）後加盟天使隊，並於今年2月與天使簽下小聯盟合約，目標是在今年賽季證明身手。他在今年3A的32場出賽中，繳出.255/.382/.321的打擊成績，並有7支二壘安打與15分打點。對於目前戰績低迷、攻守兩端皆缺乏經驗的天使隊而言，泰勒的歸隊不僅是增加一名能守多位置的戰力，更被視為能帶領年輕球員的休息室領導者。正如知名球評道格·麥凱恩（Doug McKain）所言，泰勒在洛杉磯的棒球地位已臻化境，無需再證明什麼，但他重回賽場的決心，依然展現了老將不輕言放棄的競技精神。