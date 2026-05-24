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陷入系列賽0：2絕對落後的克里夫蘭騎士隊，今（24）日在主場迎戰紐約尼克的關鍵戰役中，急需注入提振士氣的強心針，尤其是在首節面對尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）隻手遮天的瘋狂攻勢下，全隊陷入苦戰。不過流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與男友堪薩斯城酋長隊的超級盃奪冠功臣凱爾西（Travis Kelce）今日也驚喜現身克里夫蘭現場。此外，網友直呼米契爾（Donovan Mitchell）女友瓊斯（Coco Jones）同樣現身球場，簡直是難得的天后合體。這對當紅巨星情侶檔是在第一節進行到8分20秒左右時步入球場，兩人的驚喜現身立刻引發全場轟動，現場鏡頭與大螢幕也瞬間鎖定在他們身上。這對情侶此行完全是為了力挺騎士隊而來，其中凱爾西更是出了名的「俄亥俄之子」。這位曾三度奪得超級盃冠軍的NFL頂級球星本身就出身於俄亥俄州的威斯特萊克（Westlake），他與哥哥凱爾西（Jason Kelce）共同主持的爆紅Podcast節目《New Heights》，就是以克里夫蘭高地來命名。從小在俄亥俄州長大的凱爾西，過去從不掩飾自己身為克里夫蘭騎士隊死忠鐵粉的身分，而這次他也將格萊美天后女友泰勒絲，一起拉進了騎士隊的應援陣營。值得一提的是，泰勒絲已經是近期第2位出現在克里夫蘭季後賽場邊的當紅女歌手。騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）目前正與R&B靈魂樂人氣女伶瓊斯（Coco Jones）陷入熱戀。瓊斯近期經常現身季後賽為米契爾甜蜜應援，在先前對陣底特律活塞的系列賽第4戰中，米切爾單場狂飆、追平了由詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving）共同保持的隊史季後賽神紀錄，賽後兩人便在場邊留下深情擁抱的溫馨畫面。今天雙天后同時在場邊加持，讓克里夫蘭主場星光熠熠。儘管有了泰勒絲與凱爾西等星光加持，但還是沒能及時澆熄紐約尼克隊的滾燙手感。比賽進入第四節，尼克依舊握有雙位數領先，先發五人得分全數上雙，騎士則由米契爾拿下全隊最高的20分。