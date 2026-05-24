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【2026 hito流行音樂獎】

✦ 演出陣容：鄭沐晴、達嗨Tahai

✦ 演出曲目：〈一切都好〉、〈假如再重來〉、〈Take My Time〉

✦ 榮獲獎項：hito OTT平台影視原聲帶《許我耀眼》

華語樂壇年度盛事「2026 hito流行音樂獎頒獎典禮」23日在台北小巨蛋圓滿落幕。當晚除了金獎級天王天后齊聚，最令全場樂迷耳目一新、驚呼連連的黑馬舞台，絕對是由鄭沐晴與伊斯瑪哈撒嗯．達嗨（Tahai）帶來的熱播劇《許我耀眼》影視原聲帶限定演出。達嗨以極具感染力的歌喉與潮流感十足的帥氣外型，被粉絲封為「布農族小賈斯汀」。昨晚獲得「hito OTT平台影視原聲帶」大獎的《許我耀眼》原聲帶舞台成為典禮一大亮點。鄭沐晴先以清澈動人的嗓音帶來人氣片頭曲〈一切都好〉暖熱全場；隨後登場的達嗨深情演唱劇中催淚金曲〈假如再重來〉。不僅如此，達嗨更現場挑戰同門師兄周興哲在原聲帶中獻唱的片尾曲〈Take My Time〉。他那充滿故事感、乾淨卻帶有厚度的渾厚嗓音，搭配收放自如的R&B神級轉音，重現了劇中揪心的都會愛情故事。達嗨在hito音樂獎的超水準Live演出，昨晚深夜立刻在Threads掀起討論。事實上，達嗨早就在網路上累積了大批粉絲，就有資深歌迷現身留言力挺：「他真的超會唱，之前聽他唱〈Peaches〉（小賈斯汀名曲）直接秒追蹤！」除了讚嘆他是「天賜的聲音」、「聲音很乾淨」之外，經此一役，無數被圈粉的「新粉絲」紛紛瘋狂敲碗詢問：「他IG叫什麼？」、「拜託經紀公司好好培養他，布農族的聲音真的很有特色！」、「現場聽又帥又好聽，多給他一點曝光！」達嗨的高顏值也成為粉絲熱議的話題，有眼尖粉絲指出他過往的運動背景：「他以前是打棒球的。」健壯挺拔的身材搭配深邃五官，還有粉絲認為，某些角度神似周湯豪。此外，達嗨潮流感十足的外套穿搭，還有粉絲幽默留言：「第一眼以為是軍中的運動外套哈哈哈！」