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▲盧廣仲（如圖）《傷心早餐店演唱會》不僅締造北高六場全數秒殺的完售紀錄，更有15萬人同時在線搶票，讓歌迷瘋喊：「就算加場還是怎樣都搶不到！」（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

歌手盧廣仲昨晚（23日）於高雄流行音樂中心舉辦《傷心早餐店演唱會》，近日三度入圍金曲歌王的他，昨日雖因演唱會無法出席hito流行音樂獎，仍同步拿下「27週 hito冠軍王」、「hito男歌手」、「hito年度十大華語歌曲」、「hito K歌」四項大獎成為大贏家。盧廣仲得知獲獎後，吐露得獎感言說：「希望這些音樂能陪伴你的生活中的傷心快樂，成為你生活的養分。」盧廣仲在高雄開唱而無法親自出席的hito流行音樂獎，昨晚拿下四項大獎的他，與天后蔡依林成為大贏家，並再度證明其音樂實力與超高人氣。盧廣仲一口氣橫掃「27週 hito冠軍王」、「hito男歌手」、「hito年度十大華語歌曲」、「hito K歌」，得知獲獎後他表示：「因為在演唱會沒辦法前往頒獎典禮，希望這些音樂能陪伴你的生活中的傷心快樂，成為你生活的養分。」盧廣仲《傷心早餐店演唱會》不僅締造北高六場全數秒殺的完售紀錄，更創下15萬人同時在線搶票盛況，讓歌迷瘋喊：「就算加場還是怎樣都搶不到！」昨晚盧廣仲登上高流開心且幽默說：「高雄我回來了！很高興可以在家附近看到你，因為我家就在附近。」他以〈一夜一夜一夜〉開場，接著一連演唱〈我愛你〉、〈早安晨之美〉等歌曲，讓歌迷紛紛大讚：「他的現場真的太誇張！」、「根本是CD直接播放。」在演唱會尾聲，廣仲感性說道：「以前很沒有安全感，習慣躲在吉他和厚重的劉海後面，像一個盾牌。但長大之後發現，還是有很多美好的事物，例如說你們。」感謝歌迷們成為他面對世界的盾牌，也希望自己的音樂可以成為大家面對生活的盾牌。