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自稱「國際美人」的百萬YouTuber鍾明軒，日前拋出震撼彈，和粉絲坦承自己的工作室正面臨嚴重的財務危機，更直言因為過去被網路炎上風波，導致商單、業配量幾乎慘跌歸零。為了度過吃老本的生存戰，不認輸的他決定主動出擊，先是跨界嘗試當團購主，結果效果不錯，補足戶頭閒錢；隨後，他再度震撼彈，砸下重金買餐車，和朋友一起環島賣雞蛋糕，也小紅書上宣布，成功接到中國業配邀約。今年3月時鍾明軒公開他因為一直接不到業配，工作室有財務危機，他主動出擊，首次在網路上當起團購主，意外地效果還不錯。母親節當週又跟朋友一起企劃環島賣雞蛋糕之旅，近期又在小紅書宣布接到中國業配了。他表示主要是收到很多公關品，覺得這項產品好用，所以才接下業配。他也很誠實地說，接中國業配一定又會讓他再次面對言論風波，但他反問粉絲：「存在這個世界，難道我不需要錢嗎？」他認為大家都需要生存，賺錢並沒有什麼不對。熱愛創造生命體驗的鍾明軒表示，賣雞蛋糕的點子源自於與朋友的閒聊。原本只是開玩笑覺得好玩，沒想到他行動力爆棚，兩天後就隻身衝去台中看車，買下二手行動餐車，將品牌命名為富有詩意的「美麗的路過」，誓言帶著這台車環島走入民眾的生命中。鍾明軒也特別拜師學藝學做雞蛋糕，從打蛋比例、全脂牛奶調配到研發五種特色配料通通認真修習。面對外界質疑，他底氣十足地幽默反嗆：「一定有人會問鍾明軒憑什麼賣雞蛋糕？但我連食品責任險、統一編號通通在20天內走正規路線辦好了。」籌備完成後，鍾明軒選在母親節當天回到自己的家鄉林口進行「美麗的路過」首場試營運。因為是第一次踏入餐飲業，他與合夥人決定採取「只送不賣」的策略，請現場民眾吃免費雞蛋糕，並掃描QR Code填寫表單，希望能以此換取最真實的口味反饋。當天現場吸引大批歌迷、民眾提前卡位，更有不少親友現身當志工幫忙發號碼牌，場面相當熱烈。雖然許多現場的小朋友試吃後大讚「芋泥口味超好吃，給90幾分」，但這場餐車處女秀依然碰上許多令鍾明軒崩潰的突發狀況。先是當天因為現場太緊張，第二缸麵糊「打得太快」導致比例出錯整缸報銷，所幸隔壁就是超商，兩人趕緊飛奔去買了20顆雞蛋回來重打，才驚險化解斷料危机。更慘的是，雖然擺攤前有特地徵得在地店家的同意、借用門口空間，但兩人都忽略了地面上畫的是紅線。結果警察一到現場，直言「法規怎麼寫、地板是什麼線就是什麼線」，當場對餐車開出了一張違規停車罰單。出師未捷先被開單，鍾明軒對此倒是非常大方：「沒關係，法規我們負責，回頭就把這張單繳了！」他也特別感謝店家不但沒生氣，還熱心幫忙洗碗、煮午餐餵飽他們，讓他體驗到人情味。