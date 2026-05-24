韓國天團BTS宣布將在11月19日到22日來台舉辦演唱會，相關門票由拓元售票系統販售，不過拓元日前為打擊黃牛，針對使用非法搶票、外掛程式的帳號進行封鎖，有許多民眾反應，自己明明是手動刷新頁面、正常使用也被封鎖，擔憂未來無法搶票，有議員接到不少民眾陳情，批評是霸王條款，北市消保官2月也發現售票系統消費申訴異常，已開始調查。
帳號被封鎖！實名制演唱會全都不能自己搶票
不少粉絲在Threads等社交平台反映，自己明明是不定期到拓元網站手動刷新頁面，想看看有沒有票券釋出，沒想到就被鎖帳號，而且是身分證字號、手機號碼全被封鎖，就算刪除帳號再辦也沒用，等於未來有「實名制」演唱會，都不能用自己的帳號搶票，只能請親朋好友搶票，並將自己的名字填上去，才有機會看到偶像演出。
拓元則表示，若會員帳號被封鎖，可透過官方客服確認原因，如果使用者確認自己沒有使用外掛、代搶程式，卻還是遭到系統停權，拓元建議使用者可向各地方政府消保官申訴，透過第三方協助判定封鎖是否合理。但拓元曾表示，目前還沒出現「確認誤判」案例，也讓不少使用者也擔心，申訴恐怕不容易成功。
消保官已收到爭議申訴 要求業者到場說明
台北市議員耿葳表示，上周五和法務局、主任消保官討論，發現這一波停權帳號高達2.5萬筆，並質疑售票系統存在霸王條款，依照《消費者保護法》規定，當對消費者不利時，應該由業者舉證，但售票平台卻要消費者自己證明。
北市消保官表示，今年2月已有收到消費者申訴售票系統異常，已展開調查，針對目前爭議，法務局也提出應對措施：
📌消費者申訴：消費者若沒有使用外掛、搶票程式，被售票系統誤封，可向消保官申訴，後續會協助消費者和業者進行協商。
📌要求業者說明：業者承諾消費者透過消保官申訴後，會出面跟消費者說明。另外，業者需要跟消保官、調解委員說明，如何判斷消費者使用異常。
📌加強宣導：北市法務局已設置「藝文表演票券權益專區&常見爭議問題QA」專區，民眾若有常見的演唱會票券爭議，可到專區查詢。
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不少粉絲在Threads等社交平台反映，自己明明是不定期到拓元網站手動刷新頁面，想看看有沒有票券釋出，沒想到就被鎖帳號，而且是身分證字號、手機號碼全被封鎖，就算刪除帳號再辦也沒用，等於未來有「實名制」演唱會，都不能用自己的帳號搶票，只能請親朋好友搶票，並將自己的名字填上去，才有機會看到偶像演出。
拓元則表示，若會員帳號被封鎖，可透過官方客服確認原因，如果使用者確認自己沒有使用外掛、代搶程式，卻還是遭到系統停權，拓元建議使用者可向各地方政府消保官申訴，透過第三方協助判定封鎖是否合理。但拓元曾表示，目前還沒出現「確認誤判」案例，也讓不少使用者也擔心，申訴恐怕不容易成功。
台北市議員耿葳表示，上周五和法務局、主任消保官討論，發現這一波停權帳號高達2.5萬筆，並質疑售票系統存在霸王條款，依照《消費者保護法》規定，當對消費者不利時，應該由業者舉證，但售票平台卻要消費者自己證明。
北市消保官表示，今年2月已有收到消費者申訴售票系統異常，已展開調查，針對目前爭議，法務局也提出應對措施：
📌消費者申訴：消費者若沒有使用外掛、搶票程式，被售票系統誤封，可向消保官申訴，後續會協助消費者和業者進行協商。
📌要求業者說明：業者承諾消費者透過消保官申訴後，會出面跟消費者說明。另外，業者需要跟消保官、調解委員說明，如何判斷消費者使用異常。
📌加強宣導：北市法務局已設置「藝文表演票券權益專區&常見爭議問題QA」專區，民眾若有常見的演唱會票券爭議，可到專區查詢。