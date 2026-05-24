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年底九合一大選，藍綠在高雄都派出現任立委參選。國民黨派出柯志恩，民進黨派出賴瑞隆。民眾黨主席黃國昌今（24）日被問到高雄選情表示，民眾黨在高雄這邊就全力支持柯志恩，並痛批如果讓新潮流的賴瑞隆重新地再入主高雄市政府，將再重演過去新潮流陳菊市府掏空高雄的事情，讓目前陳其邁市長所累積的市政成果化為烏有。黃國昌今日赴高雄出席「當權力失去監督 司法改革的下一步」論壇，並於會前受訪。針對高雄選情如何促進藍白合，黃國昌說，民眾黨在高雄這邊就全力支持柯志恩能奪下高雄市，並痛批如果讓新潮流的賴瑞隆重新地再入主高雄市政府，過去新潮流陳菊市府這種掏空高雄的事情絕對會重新上演，讓目前陳其邁市長所累積的市政成果化為烏有。因此，民眾黨接下來會用非常具體的行動來支持柯志恩。黃國昌稱讚柯志恩是他在立法院的好同事，她的問政專業理性，而且非常在意高雄這邊在地的發展，包括過去在立法院推動非常多重要的法案，財政收支劃分法的修正更是讓高雄市這一邊的統籌分配款增加了非常多，反觀賴瑞隆除了在立法院裡面不理性的問政，甚至用完全不是事實的內容來當作他法案發言的基礎，造成了非常大的笑話，把以前舊的資料當成是新的在質詢台上面照稿念，這樣子的立委現在要來競逐高雄市長絕對不是高雄的福氣。黃國昌強調，民眾黨接下來請大家拭目以待，會用非常具體的行動來力挺柯志恩。