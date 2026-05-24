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▲謝依霖曾自曝產後失業約3年，老公還罹罕病，人生按下暫停鍵。（圖／中天綜合台提供）

36歲台灣女星謝依霖當年在《康熙來了》扮醜走紅，2013年參演電影《小時代》打開中國市場，但她卻在演藝事業如日中天時結婚生子並淡出圈子，近來才慢慢復出，謝依霖在節目《隨心所育》中談到，懷第二胎時發現老公罹患重症肌無力，胸腺有8公分腫瘤，讓她第一次感受到媽媽這個身分真的很偉大，「命運沒有在跟妳客氣的，真的太痛苦。」謝依霖生完第一胎之後，日子其實過得都還算不錯，但懷第二胎時發現老公罹患重症肌無力，胸腺中間有個腫瘤，謝依霖說這個疾病有分兩派，一派是有腫瘤，切了可能會好，沒有腫瘤的就一輩子吃藥和疾病共存，「那陣子我發現他生病，是因為他眼睛有一邊垂垂的，醫生說這不是眼科，請去大醫院檢查，馬上就發現腫瘤。」但當時謝依霖已經要生了，老公也很猶豫要不要現在開這個刀，「他怕開了再也看不到我，看不到小孩了，他開那個刀我陪他開了8小時，整個胸腺拿掉。」更可怕的是，腫瘤有8公分，而謝依霖和老公每年都有健檢的習慣，所以那顆腫瘤，在一年之間就長了8公分。謝依霖在節目中談到老公生病那段日子，感嘆命運強迫她暫停生活的一切，「命運真的沒在跟你客氣，越怕什麼越給你什麼，太痛苦，曾經我聽過人家說媽媽真偉大，原本覺得有什麼好偉大，不就是生嗎？我現在真的覺得媽媽很偉大，她會把原本的自己捏碎再重來，就算你不想，命運都會幫你重新來過。」