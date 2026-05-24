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洛杉磯道奇與密爾瓦基釀酒人迎來三連戰的第2場對決。道奇隊今日展現堅韌的韌性與強大火力，在比賽中段發動反攻。雖然先發投手「令和怪物」佐佐木朗希在開局遭遇亂流、單局失掉3分，但他隨即調整狀態，後續4局力保不失分；與此同時，道奇打線全場瘋狂轟炸10支安打，並且選到11次保送，其中「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）更是單場猛打賞、狂灌6分打點，包含一發奠定勝基的超前3分砲。終場道奇就以11：3逆轉大勝釀酒人，順利中斷對戰釀酒人的9連敗與對方的4連勝，也讓佐佐木朗希成功笑納本季第3勝。道奇打線此役在比賽中段徹底爆發。4局上落後2分的道奇隊由弗里曼（Freddie Freeman）和帕赫斯（Andy Pages）連續敲出長打追回1分，隨後在一、二壘有人的關鍵時刻，T.赫南德茲頂住壓力，砲轟釀酒人左投加塞（Robert Gasser），炸出一發左外野方向的3分全壘打，帶領道奇單局灌進4分一舉逆轉戰局。道奇隊的攻勢並未就此停歇，在第8、9兩局打線再度大開殺戒、合計瘋狂斬獲7分。9局上赫南德茲在得點圈有人時再度建功，敲出帶有2分打點的右外野安打，全場總計4打數3安打，繳出「猛打賞」的驚人表現並灌進6分打點。此外，日籍巨星大谷翔平今天同樣表現穩定，全場5打數敲出2支安打、貢獻1分打點並跑回分數，不僅順利將連續安打場次推進至第9場，打擊率也微幅上升至0.276，OPS來到0.883。先發投手佐佐木朗希今天的勝投路途是「倒吃甘蔗」。他在第1局上半出現明顯波動，一開賽就連續被敲出長打掉分，隨後自己又在處理球時發生傳球失誤，奉送對手第2分。儘管隨後投出四壞球保送，並靠著三振與隊友本壘前的精采阻殺才結束首局的亂流，但首局打完道奇就陷入0：3的落後。進入第2局，佐佐木朗希雖然在2人出局後又被擊出二壘安打並投出保送，所幸及時讓打者擊出飛球出局，力保不失。度過前兩局的搖擺後，朗希在第3局到第5局徹底展現宰制力，連續投出三上三下，一口氣解決10名打者。總計佐佐木朗希此役主投5局用球數87球，被敲出4支安打、失3分（2分為責失分），送出4次三振與2次保送，防禦率降至4.93，最快球速達到99.5英里（約160.1公里），在打線護航下，成功摘下本季第3勝。