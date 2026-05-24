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2025-26NBA東區決賽第三戰今（24）日移師克里夫蘭騎士主場火箭鋼鐵體育館（Rocket Arena）點燃戰火。帶著2：0領先、力拼客場聽牌的紐約尼克，全場展現恐怖的外線雨與高水準罰球，自開賽至終場從未處於落後，最多領先達17分。儘管騎士在第二節數度縮小分差，但下半場防線仍遭尼克王牌布朗森（Jalen Brunson）與替補奇兵沙米特（Landy Shamet）流暢的攻勢徹底撕裂防線。終場紐約尼克以121：108踏平克城，豪取季後賽10連勝，並在東區決賽取得3：0的絕對聽牌優勢，尼克距離相隔27年重返總冠軍賽僅差最後一哩路。比賽一開局，作客的尼克反倒像是身處大蘋果主場，首節進攻火力全開，當家長人唐斯（Karl-Anthony Towns）隻身主宰禁區，首節出戰11分鐘，高效4投3中單節轟下11分、2籃板，正負值高達+10，率領尼克首節打出37：27的雙位數領先優勢。次節回到主場的騎士終於甦醒，在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）與莫布利（Evan Mobley）的帶領下展開反撲，不斷衝擊籃框。半場結束時，騎士內線得分高達32分，遠勝尼克的18分，成功將分差縮小到54：60的6分差距，看來確實找到了進攻方針。然而，極端的「外線手感」成為騎士無法翻盤的主因。騎士上半場三分球共19投僅4中，命中率是慘不忍睹的21.1%；反觀尼克在外圍維持38.5%的穩定輸出，加上高水準的罰球穩定度，死死壓制住騎士的超車企圖。易籃過後，尼克完全不給騎士任何反擊機會。第三節成為布朗森的個人秀，他單節開啟殺神模式獨拿12分，不斷在中距離與突破中撕裂騎士防線，率隊將領先優勢再度擴大至雙位數，整場比賽最多領先甚至來到17分，反觀騎士從開賽以來一分未領先過，打得極其憋屈。進入決定生死的第四節，騎士試圖發動最後反擊，此時尼克板凳席上的替補射手沙米特（Landry Shamet）扮演冷酷殺手，在節初連續飆進3顆不講理的三分球，徹底澆熄騎士的反撲氣焰。隨後布朗森回到場上接續得分，一波流的攻勢直接打得騎士毫無招架之力，比賽也就此沒有了懸念。縱觀全場數據，這場關鍵戰役尼克的投籃命中率高達「嚇死人」的55.6%，三分球命中率亦有39.3%的頂級水準；更不可思議的是，身處客場的尼克全場罰球命中率高達88.9%。反觀主場作戰的騎士，雖然整體投籃命中率也高過五成，但三分球命中率不到三成，且全隊罰球命中率是崩盤的63.2%，低迷的細節掌握度讓不少球迷與美媒調侃：「這究竟是誰的主場？」此役過後，陷入0：3絕境的騎士隊無疑面臨變陣的頭痛問題。雖然先發群有4人得分上雙，莫布利砍下24分、米契爾23分、哈登（James Harden）貢獻19分，但，成為先發陣容中最顯眼的黑洞，下一場生死戰教練團是否考慮變陣引人關注。反觀高奏凱歌的尼克隊多點開花，先發5人得分全數上雙，布朗森砍下全場最高29分、布里吉斯（Mikal Bridges）也有22分的亮眼表現，替補出賽的沙米特三分球5投4中砍下14分則成為全場最大亮眼奇兵。下一場G4尼克將繼續在客場出擊，力拼橫掃對手，目標直指隊史相隔27年的總冠軍賽門票。