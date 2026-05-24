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日本嚇阻中國能力遭受打擊

美國「亞洲優先」承諾受到質疑

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日表示，為確保伊朗戰事彈藥充足，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。無獨有偶，外媒披露由於要優先重建在伊朗戰事中嚴重耗損的武器庫存，美國國防部已通知日本原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將出現大幅延遲。根據《金融時報》獨家報導，多名消息人士透露，美國國防部長赫格塞斯日前在與日本防衛大臣小泉進次郎通話時告知，美方原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將被推遲。日本原本預計在2028年4月前分兩批接收各200枚戰斧飛彈。一名知情人士表示，華盛頓已警告，延遲可能使目前的交付時間表再往後多延兩年。五角大廈的這項決定，正值美國軍方急於補充在伊朗「史詩怒火行動」中大量消耗的飛彈庫存之際。戰斧飛彈的延遲交付對日本而言是一大打擊，戰斧飛彈被認為可以強化日本對中國的嚇阻能力，在華盛頓不斷敦促日本增加國防支出下，日本點頭訂購戰斧飛彈，但如今又被告知延遲交付的壞消息。日本是美國在印太地區最重要的盟友，美國企業研究所亞洲安全專家庫柏（Zack Cooper）表示，「儘管美國政府高層官員一再承諾會優先考慮亞洲，但五角大廈現在卻把中東置於更優先位置。由於彈藥生產需要很長時間，即使在伊朗戰爭結束後，亞洲盟友和夥伴仍將持續感受到其影響」。伊朗戰爭消耗了大量飛彈，加上將武器從亞洲轉移至中東的行動，加劇了外界對美國是否擁有足夠武器在台海衝突中協助台灣的擔憂。日本防衛專家、印太安全研究所主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）表示，這次延遲將對日本今年更新國家安全與國防戰略的規劃造成「相當大的複雜化」。辰巳由紀指出，日本政府原先的計劃是建立在日本按時接收這批戰斧飛彈的假設之上，且本來還可能打算進一步增加戰斧飛彈的採購數量，因為戰斧飛彈對於日本提升嚇阻能力來說至關重要，佳能全球戰略研究所研究員峯村健司（Kenji Minemura）強調，中國擁有2000多枚可攻擊日本目標的長程飛彈，為了彌補雙方在遠程飛彈數量上的差距，戰斧飛彈是日本構建反擊能力的核心，「美國延遲交付戰斧飛彈，幾乎不可避免地會進一步削弱美日聯盟對中國的嚇阻能力」。五角大廈拒絕對《金融時報》報導置評。日本駐美大使館表示，兩國之間經常進行會談，但拒絕就討論的具體議題發表評論。