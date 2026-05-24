中央氣象署表示，今（24）日全台高溫炎熱，且西南風增強，目前同時發布「高溫資訊」和「陸上強風特報」，台南有連續出現38度極端高溫的機率，台北、新北、桃園、高雄、台東、彰化、屏東也要注意36度高溫；新北、桃竹苗、台東、連江則要慎防8級強陣風。

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⚠️高溫資訊
📍影響時間：24日白天
📍高溫紅色燈號：台南市
📍高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣
📍高溫黃色燈號：台北市、新北市、台東縣

▲全台高溫炎熱，大台北、花東地區及中南部近山區有37度高溫發生機率。（圖／中央氣象署）
▲全台高溫炎熱，大台北、花東地區及中南部近山區有37度高溫發生機率。（圖／中央氣象署）
⚠️強風特報
📌影響時間：24日上午至25日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、連江縣

氣象署預報員曾昭誠說明，今天至周三（5月27日），大台北、花東地區及中南部近山區有37度高溫發生機率；周四南部內陸也有37度高溫，其他地區普遍都有31度以上，各地清晨低溫約23至26度。

下波受鋒面周五（5月29日）抵達，屆時中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部雷陣雨。周六（5月30日）轉吹偏東風，東半部有局部短暫陣雨，其它地區為多雲天氣，午後中南部、各地山區仍有局部雷陣雨。

▲氣象署指出，周四之前全台晴到多雲，午後有些雷陣雨，周五鋒面通過，各地降雨機率都會提高。（圖／中央氣象署）
▲氣象署指出，周四之前全台晴到多雲，午後有些雷陣雨，周五鋒面通過，各地降雨機率都會提高。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...