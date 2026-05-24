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資深媒體人沈春華近年來積極拓展新媒體觸角，專業與知性形象始終深植人心的她，近期宣布與Z世代「療癒系小編」Ambie聯手，推出全新Podcast 節目《發生沈麼事？》。節目名稱巧妙結合了她的姓氏諧音，充滿趣味與懸念。第一集請來YouTuber「那那大師」擔任嘉賓，過去在主播台上嚴肅端莊的沈春華，一碰上能量滿點的那那大師竟然瞬間被「帶歪」，不照腳本來，錄音間突然變成歡唱KTV。那那大師在錄音室現場即興大秀歌喉，從抒情經典到動感舞曲信手拈來，接連演唱了經典民歌鄭怡的〈月琴〉、Christina Aguilera的〈Beautiful〉、李宗盛〈愛的代價〉及莫文蔚〈忽然之間〉，歡笑聲響徹現場。那那大師表示，來到《發生沈麼事？》，就像跟前輩進行了一場音樂上的靈魂大掃除，帶領觀眾在多變的自媒體時代找回純真與好奇心。雖然身為資深媒體人，沈春華面對Podcast與YouTube平台，她坦言有重新出道的新鮮感與忐忑。《發生沈麼事？》是一個沒有框架、期待多姿多彩的空間，無論觀眾關心的是新知、娛樂還是心靈成長，都是未來節目的題材。事實上，近年來傳統媒體生態劇烈改變，演藝圈的大咖、資深主播紛紛在電視領域外另闢疆土，強勢嘗試開設自媒體頻道。例如綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，有訪談、趣聞、有趣開箱，經常引爆網路話題；綜藝大姐大白冰冰也積極經營YouTube頻道《誠誠逗陣》，分享日常與新世代互動。現在沈春華也加入自媒體行列，以新媒介和觀眾互動。