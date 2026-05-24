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防守者在被布朗森過了之後直接目送他上籃

泰勒絲男友凱爾斯比賽看到睡著

騎士末段展現的努力程度令人可恥

無論怎麼補強，只要核心不變，上限就是東區決賽。

尼克隊目前正處於驚人的季後賽10連勝紀錄中

去年溜馬差點擊敗雷霆

▲紐約尼克隊控衛布朗森（Jalen Brunson）在東區決賽G3大殺四方。此役19投10中瘋狂砍下30分，在場上多次單打哈登成功，帶領尼克取得3:0的絕對聽牌優勢。（圖／路透／達志影像）

球迷們進場期待的是一場浴血奮戰的東決，最後卻只換來一場毫無鬥志的完敗

NBA東區決賽第三戰，克里夫蘭騎士隊在自家主場打出了一場令人尷尬的季後賽。面對紐約尼克隊的步步進逼，騎士最終以108：121敗下陣來，系列賽陷入0：3的絕望深淵。這場比賽騎士不僅輸了比分，更輸掉了一支職業球隊的尊嚴，場邊名人泰勒絲（Taylor Swift）的未婚夫凱爾斯（Travis Kelce）被捕捉到疑似看到睡著的畫面，主場球員毫無戰意的態度，讓所有克里夫蘭球迷都感受到他們的懶散，實在讓人尷尬。末節最後時刻，比分在十幾分左右徘迴，騎士隊儘管希望不大，但仍應該奮戰到最後，因為這場比賽實際上是他們的賽季生存戰。然而我們卻看到，甚至連將他拉下來這種展現態度的動作都不願意做。這一輪系列賽已經結束了。，我相信這就是所有騎士球迷的心境。雖然說史密斯（Stephen A. Smith）現在的言論99.9999%都是口水，但作為一名死忠尼克球迷，他今晚的言論一語中的：「，這支球隊需要一個真正在乎的人，如果真的想把總冠軍帶回克里夫蘭，他們需要勒布朗·詹姆斯回家拯救一切。」騎士的潛力已經到極限了，他們的問題是球隊領袖的問題，因此莫布里（Evan Mobley）的大合約也限制了空間的靈活性，除非將其交易。當地球迷的指望，估計只能想著詹姆斯降薪回歸。不過，再指望一個四十多的老頭子突圍，不切實際。儘管騎士全場在兩分球命中率一度高達7成5，創下驚人的進攻效率，但防守端的溝通失誤與無力感，讓這些數據顯得毫無意義。球隊在一場生死戰讓尼克攻下121分，這不可以原諒。他們不是狀態不佳，也不是毫無抵抗能力，而是在主場求勝心態低於對手。，攻防展現出令人恐懼的統治力，他們已經超過一個月沒有輸球，如果最終能夠晉級，將會是自1999年來睽違27年再闖總冠軍賽。到時候紐約球迷會有多嗨，實在是難以想像。說實話，在東區決賽之前，我認為今年這兩支球隊都打不過雷霆或馬刺。但對於籃球你永遠該保持敬畏之心，，那時候又有多少人認為他們有機會和雷霆系列賽打成4：3呢？所以，是的，一切都有可能。哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）的組合在防守端的貧瘠與疲軟，讓這支球隊在面對高強度的季後賽對抗時顯得不堪一擊。今天比賽最具有蒙太奇的一景：當鏡頭帶到泰勒絲身旁的凱爾斯，他在高畫質大螢幕前喝著啤酒，神情卻顯得百無聊賴，甚至被拍到壓低帽沿昏昏欲睡，這一幕無疑成為了騎士隊今晚最真實的註腳。，連場邊明星都不想看了。這場比賽結束的不僅是系列賽的懸念，更是對騎士隊的爭冠希望。如果一支球隊在季後賽舞台上能打得如此「輕易放棄」，那麼距離他們下一次看見總冠軍旗幟掛上球場，恐怕還有一段極其漫長的黑暗期。