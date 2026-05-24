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紐約尼克隊今（24）日作客克里夫蘭，在東區決賽G3中再度展現無可匹敵的統治力。靠著核心後衛布朗森（Jalen Brunson）在關鍵時刻澆熄騎士反撲氣焰，全隊終場以121：108再次擊潰騎士隊。尼克不僅將系列賽大比分拉開至3：0的聽牌優勢，更創下隊史首度「連續兩輪系列賽3：0領先」的瘋狂紀錄，距離時隔27年重返總決賽的榮耀，僅剩一步之遙。帶著2：0優勢作客克里夫蘭的紐約尼克，今日完全反客為主。全隊進攻端效率堪稱恐怖，投籃命中率繳出驚人的56%，三分命中率也有39%，罰球線上更是26投23中，幾乎沒有給騎士任何贏球的機會。比賽期間，布朗森面對騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）強行突破，並用一記精彩的高拋打板命中，幫助尼克在下半場將領先優勢擴大至17分，直接摧毀了騎士主場球迷的信心。數據統計顯示，這場勝利讓尼克締造了季後賽客場5連勝、且每場贏球分差都至少在10分以上的偉業，追平NBA歷史紀錄。繼季後賽次輪以4：0乾脆俐落橫掃費城76人隊之後，尼克在東區決賽又以3：0痛擊騎士。這是紐約尼克隊史季後賽歷史上，首度達成連續兩輪皆以3：0絕對領先的恐怖成就。美記溫巴赫（Jake Weinbach）興奮地發文指出：「紐約尼克隊即將重返NBA總決賽，這將是他們自1999年以來首次晉級總決賽。時隔27年……紐約距離重返東部之巔只差一場勝利。」另一位美記沃爾德（Chris Walder）則點出兩區決賽的殘酷對比：「紐約尼克正在打出歷史級別的籃球；反觀西區的奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺則深陷慘烈的內戰，雙方你來我往、血流成河。今年或許真的是尼克的奪冠之年。」儘管西區的對手實力不容小覷，但尼克本賽季展現出的窒息式競爭力，已贏得全美媒體的一致認可。資深記者史密斯（Keith Smith）在比賽期間更新社群表示：「尼克未必會穩穩贏下總決賽，但他們絕對不會被任何對手輕鬆碾過。這支球隊真的很出色，無論西區最終由誰突圍，尼克都會給對手帶來很大的考驗與挑戰。」東區決賽關鍵的G4將於台灣時間5月26日繼續在騎士主場舉行。面對在NBA季後賽歷史上「163次0：3落後、從未有球隊成功翻盤」的死刑，命懸一線的騎士，只能在下一場全力扳回一城，力阻被紐約大軍橫掃的悲慘宿命。