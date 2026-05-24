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▲徐夢潔（如圖）在《乘風2026》和曾沛慈同隊，發短片揭露她私下練習的情況，稱和她並肩非常幸福。（圖／翻攝自微博）

曾沛慈參加中國綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）引起熱烈話題，表演實力出眾、觀眾頻頻叫好，分數卻一直沒爬到最高，網友怒嗆芒果TV「做局」，讓「黑幕」成了熱搜關鍵字。在她隊內的徐夢潔，則發布了短片揭露她平常排練的真面目，徐夢潔稱她「說好不再練還繼續唱」，前兩天感冒、聲音狀況不是最好，接著還要上聲樂課，認為她一定又會猛練，替她心疼，也大讚「沛慈姐你值得一切讚美和掌聲」。《乘風》系列節目曾有不少台灣女星參與，曾沛慈是繼王心凌之後，再度掀起廣大迴響的優秀參賽者，她在第3場公演和徐夢潔、謝楠、張慧雯、萬千惠等隊員一起表演〈第一次愛的人〉，賽前評價冠軍，最後卻只拿到第3高分。徐夢潔寫道：「一件事的結果，有的時候並不由自己、由付出決定，和你並肩，非常非常幸福呢。」表示看到她私下努力練習、爾才展露出來的疲憊，認為她值得一切讚美和掌聲，很心疼她才感冒沒多久又要猛練。在第3場公演，曾沛慈拿出的表現和得到的成績，又讓觀眾看得一肚子火，她除了團隊演出的〈第一次愛的人〉之外，隊長solo賽則表演徐佳瑩〈一樣的月光〉，情感渲染力強、歌聲也相當穩，結果又是只拿下第3高分，粉絲不滿的情緒紛紛透過網路留言板發文來發洩，甚至有芒果TV刻意操作的陰謀論，身為曾沛慈室友與隊友的徐夢潔，則心疼寫道：「袖子底下的那一截胳膊，因為反覆貼膏藥比別的地方要紅很多，說著不練了但又一遍一遍地反覆練習。」徐夢潔發佈的短片是曾沛慈在得知有隊長solo的當晚，一遍又一遍練習，雖然看不到人卻聽得到聲音。徐夢潔在旁白中說道：「說好不再練了，嗓子啞了，還是哇哇哇滴唱，但是很好聽。」她看著曾沛慈如此努力，身體與聲音狀況不是最好還是猛練，希望曾沛慈可以休息，認為曾沛慈的表現贏得大家的喜愛，相信很多很多人都會和她一樣，在《乘風》的舞台上，在未來的觀眾席，在隨身的耳機裡，做曾沛慈永遠的聽眾。