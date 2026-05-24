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▲騎士隊後衛哈登（James Harden）在防守端目送對手上籃，神情顯得無比落寞。他在系列賽前三戰消極的防守態度，被全美媒體與專家公認為騎士隊崩盤的最大主因。（圖／路透／達志影像）

克里夫蘭騎士隊今（24）日坐鎮主場迎來與紐約尼克隊的東區決賽G3，退無可退的騎士全隊形同夢遊，儘管老將哈登（James Harden）與當家射手米契爾（Donovan Mitchell）攜手苦撐，仍無力抵抗多點開花的尼克大軍。終場騎士再吞慘敗，系列賽陷入0：3的絕望深淵。在NBA季後賽歷史163次0：3落後的局面下，從未有任何球隊成功翻盤過。對如今陣容殘缺、略顯疲態的騎士而言，今夏的操作已成焦點，而自由市場上詹姆斯（LeBron James）落葉歸根的傳聞，恐成克里夫蘭唯一的救贖。騎士隊今年季後賽走得艱辛，前兩輪連續經歷兩場搶七惡戰才驚險過關，在東區決賽前已高強度鏖戰了14場比賽；反觀尼克前兩輪只打了10場，次輪更以4：0橫掃費城76人。體能上的絕對劣勢，在東決首戰領先22分卻遭尼克狂轟44：11逆轉後，便徹底擊垮了騎士的心理防線。今日回到克里夫蘭主場，騎士首節防守形同虛設，讓尼克打出高達72%的恐怖命中率，單節就挖下27：37的大坑。次節哈登隻手遮天，單核帶隊轟出一波21：11的高潮，硬是將比分追成平手。然而每到關鍵時刻，騎士低級失誤連發、空檔投籃頻頻打鐵的老毛病再度發作，尼克順勢回敬10：1的攻勢拉開分差。下半場僅管哈登燃燒小宇宙砍下14分4籃板，米契爾也貢獻12分，但尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）斬獲13分、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）制霸禁區，全隊多點開花。騎士全體防守體系崩盤，連米契爾都頻頻被對手點名單打，最終騎士無力縮小雙位數落後，主場飲恨。尼克則豪取季後賽10連勝。隨著騎士基本宣告出局，尼克的爭冠前景可說是一片大好。若順利挺進總決賽，他們的對手將是奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺之間的勝者。值得一提的是，西區決賽目前正陷入慘烈的消耗戰，雷霆核心威廉斯（Jalen Williams）與馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）相繼遭遇傷退陰霾。西區雙雄元氣大傷，對於陣容深度極深、硬漢打法的紐約尼克而言，無疑迎來了衝擊隊史第三座總冠軍的黃金窗口期。騎士在東決的潰敗，狠狠證明了這套看似豪華的陣容還是不足以爭冠。球隊在關鍵時刻缺乏一位具備絕對領袖氣質、能穩定軍心的功勳老將。賽場之外同時傳出洛杉磯湖人隊41歲傳奇球星詹姆斯計畫在今年8月對外公布職業生涯的下一步，而他的母隊克里夫蘭騎士赫然出現在潜在下家名單中。隨著洛杉磯正式開啟唐西奇（Luka Doncic）時代，合約到期的詹姆斯若選擇離開紫金大軍，重新回到騎士將是最完美的宿命。就連名嘴A·史密斯（Stephen A. Smith）也說：「騎士在比賽末段展現出的努力程度是可恥的。當你看到這支球隊像他們剛剛那樣放棄時，這支球隊需要一個更在乎的人，一個會自豪地對克利夫蘭負責的人。如果這套陣容真的想把總冠軍帶回克利夫蘭，他們需要詹姆斯回家來拯救一切。」即便年過40，詹姆斯本季依舊維持著全明星等級的競技模式，倘若下賽季他能以領袖姿態回歸，聯手哈登、米契爾組建新三巨頭，這條落葉歸根之路，將讓克里夫蘭瞬間重返聯盟第一梯隊的奪冠大熱門。