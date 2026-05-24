日本讀賣電視台與ABC電視台於今（24）日宣布，國民級推理動漫《名偵探柯南》將與熱播中的《光之美少女》系列第23代最新作《名偵探光之美少女！》展開前所未有的「名偵探們跨界合作」。
兩部同樣以「偵探」為主角的作品，不僅同步公開了充滿紀念意義的特製合作視覺圖，更進一步預告「雙方主角將跨越作品壁壘，在各自的電視動畫中『互相客串演出』」，實現真正的雙向聯動！
一年前的「豪言」成真！兩大製作人坦言困難重重
由於《名偵探柯南》（讀賣電視台／TMS製作）與《名偵探光之美少女！》（ABC電視台／東映動畫製作）隸屬於完全不同的電視台、動畫公司與原創出版社，這次的合作在業界極為罕見。
《名偵探光之美少女！》的製作人多田加奈子感性透露，自己從小學就是追了柯南30年的資深粉絲。一年前得知新作將以偵探為題材時，便主動向《名偵探柯南》製作人吉田武提議「明年一定要合作！」多田坦言當時是抱著「就算失敗也要全力以赴」的決心，幸好兩邊團隊在見面後達成了「確保觀眾開心才是最重要」的共識，這才攜手克服了所有障礙。
《名偵探柯南》的製作人吉田武也對此回應，「回想起一年前的首次會面依然感到無比溫暖」，他直言「這是來自不同電視台、製作公司和出版社作品的合作，在以前從未有過。雖然看似有難以克服的障礙，但我始終堅信這會很有趣。至於幕後遇到的種種困難，就留給大家想像吧。」
連續兩週！夢幻聯動劇情大綱大公開
本次的客串演出將分為兩階段播出，兩邊的主角都將在對方的故事中大展身手。
📌第一彈：5月31日《名偵探光之美少女！》第18集 〈名偵探的共演〉 故事講述主角明智安娜（Cure Answer）等人在寶生美術館幫忙展覽時，核心展品玻璃鞋遭遇盜竊危機。此時，偶然來到該市旅遊的江戸川柯南、毛利蘭與毛利小五郎三人組碰巧現身，名偵探與光之美少女將聯手對抗怪盜團「Phantom」。
📌第二彈：6月6 日《名偵探柯南》 〈圓滿的真實〉 米花町接連發生嚴重的連續寶石搶劫案。少年偵探團的步美因為沉迷動畫《光之美少女》，天真地認為「只要壞人出現，光之美少女就一定會現身」，於是拉著柯南等人在下一家可能受害的寶石店埋伏。而在這場風波中，明智安娜（Cure Answer） 將會以不可思議的方式驚喜客串。
片尾彩蛋不容錯過！限定周邊同步登場
除了動畫本篇的夢幻連動外，吉田武製作人透露在當天《名偵探柯南》播畢後，官方特別附上了給《光之美少女》的特別留言，呼籲粉絲「千萬不要錯過，一定要看到最後！」
此外，官方也透露將推出融合兩部作品風格的「限定合作周邊商品」，詳細情報將於日後陸續公開。這場打破次元壁的強強聯手，絕對是2026年不容錯過的動漫盛事！
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於《名偵探柯南》（讀賣電視台／TMS製作）與《名偵探光之美少女！》（ABC電視台／東映動畫製作）隸屬於完全不同的電視台、動畫公司與原創出版社，這次的合作在業界極為罕見。
《名偵探柯南》的製作人吉田武也對此回應，「回想起一年前的首次會面依然感到無比溫暖」，他直言「這是來自不同電視台、製作公司和出版社作品的合作，在以前從未有過。雖然看似有難以克服的障礙，但我始終堅信這會很有趣。至於幕後遇到的種種困難，就留給大家想像吧。」
本次的客串演出將分為兩階段播出，兩邊的主角都將在對方的故事中大展身手。
📌第一彈：5月31日《名偵探光之美少女！》第18集 〈名偵探的共演〉 故事講述主角明智安娜（Cure Answer）等人在寶生美術館幫忙展覽時，核心展品玻璃鞋遭遇盜竊危機。此時，偶然來到該市旅遊的江戸川柯南、毛利蘭與毛利小五郎三人組碰巧現身，名偵探與光之美少女將聯手對抗怪盜團「Phantom」。
📌第二彈：6月6 日《名偵探柯南》 〈圓滿的真實〉 米花町接連發生嚴重的連續寶石搶劫案。少年偵探團的步美因為沉迷動畫《光之美少女》，天真地認為「只要壞人出現，光之美少女就一定會現身」，於是拉著柯南等人在下一家可能受害的寶石店埋伏。而在這場風波中，明智安娜（Cure Answer） 將會以不可思議的方式驚喜客串。
除了動畫本篇的夢幻連動外，吉田武製作人透露在當天《名偵探柯南》播畢後，官方特別附上了給《光之美少女》的特別留言，呼籲粉絲「千萬不要錯過，一定要看到最後！」
此外，官方也透露將推出融合兩部作品風格的「限定合作周邊商品」，詳細情報將於日後陸續公開。這場打破次元壁的強強聯手，絕對是2026年不容錯過的動漫盛事！